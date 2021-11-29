國威自動化：普遍1分鐘可完成交易

該公司和Hunter King Group合作，由後者擔任中間商，由於Hunter King Group同時在多家加密貨幣交易所開設戶口，可以看哪一家交易所出價最好，才完成交易。在大多數情形下，大約1分鐘可以完成交易。有少數情形，在Hunter King Group向用戶提供報價後，因市場變化太大，覺得可能會虧蝕，會取消交易，但用戶之後可以重新索取報價和嘗試交易。

該公司的加密貨幣自助買賣機可以支援比特幣、以太幣、泰達幣等和現金的雙向兌換，可以透過軟件更新，來支援更多加密貨幣，理論上沒有上限。

今年4月開始量產，已在香港安裝5部，向新加坡出口20部，正等待審批安裝地點，預期明年初安裝和營運，另正在與泰國及柬埔寨的潛在客戶商討。

客戶可只當「機主」 按比例瓜分收入

此外，客戶買機後，可以不參與實際營運，只當「機主」。代理商創點科技代尋安裝場地，之後，加密貨幣自助買賣機每月產生的收入，由機主、國威自動化、Hunter King Group母公司WeFiv Group、創點科技和場地提供者，按特定比例瓜分。

創點科技行政總裁黃偉峰表示，其實有些郵輪和賭場有意安裝加密貨幣自助買賣機，方便客戶提取現金，只是因為疫情未過，推遲計劃。

黃偉峰認為，某些行業的從業員確實希望透過加密貨幣來出糧，包括一些散工、跨境工作以及保險、傳銷等主要倚賴佣金收入的行業。

[新經濟新天地]