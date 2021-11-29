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加密幣自助買賣機 港企研發出口

【明報專訊】加密貨幣是否適合作為法定貨幣，有很大爭議。不過，某些國家的國民透過買賣加密貨幣來變相匯款回國內，令到加密貨幣自助買賣機的需求上升，有港商以自行研發的產品來分一杯羹。

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

「加密高」總經理高瀚表示，早在2014年，同系公司取得一家美國公司的加密貨幣自助買賣機香港和東南亞代理權。但經營下來，有客戶想支援多一兩種加密貨幣，美國公司卻不願意修改。於是，他們在2017年成立「加密高」，自行研發加密貨幣自助買賣機，由2018年開始量產，持續改進。

預設支援5種加密貨幣

與幾年前的外國同類產品相比，該公司的加密貨幣自助買賣機彈性大，可以支援較多加密貨幣，現時預設支援約5種加密貨幣和港元、美元、人民幣、新台幣、馬來西亞令吉、韓圜等之間買賣。若客戶有需要，可以修改軟件，支援更多加密貨幣，理論上沒數量限制，只要加收軟件開發費。其加密貨幣自助買賣機已預留設計，可以讓用戶放入銀行卡，從銀行戶口扣數來購買加密貨幣。不過，因為各地區監管法例，暫時未有營運者能夠開通這項功能。

可即時開設加密貨幣錢包

若用戶本身未有加密貨幣錢包，可在自助買賣機即時開設一個加密貨幣錢包。該公司的加密貨幣自助買賣機會在完成交易後，列印一張紙，顯示用戶的加密貨幣錢包的公鑰和私鑰（私鑰代表錢包的所有權，切勿公開）。

另外，早期加密貨幣自助買賣機可能需要15至20分鐘才完成交易，該公司加密貨幣自助買賣機將買賣差價擴大至5%至8%（視乎營運者要求），保證營運者在交易中有賺，從而縮短交易時間，平均5分鐘內完成。例如，當有用戶想購買一個比特幣（Bitcoin）時，加密貨幣自助買賣機給出的報價，會足以讓營運者在市場上重新買入一個比特幣之外，以及有盈利。

擴大買賣差價 加快完成交易

至今，公司已向香港、韓國和幾個東南亞國家客戶共出售約50部加密貨幣自助買賣機，另外有約50部已接訂單但未交貨。由於是以客戶品牌推出，因此一般人不知道是該公司產品，大部分訂單來自東南亞國家，本地訂單10多部。高瀚估計，東南亞國家需求較大，因投資渠道較少，有人選擇投資在加密貨幣。

此外，因有些在海外工作的國民透過買賣加密貨幣，變相匯款回國內。在海外工作的東南亞國民先在網上購買加密貨幣，然後他們在國內的家人再利用其加密貨幣錢包，在加密貨幣買賣機賣出加密貨幣，以取回現金。

由於在網上購買加密貨幣的差價約1%，加上在加密貨幣買賣機賣出加密貨幣的5%至8%差價，仍然比光顧某些匯款公司廉宜。

高瀚表示，公司在加密貨幣自助買賣機的累積研發投資達數百萬元，除了賣機的一次過收入外，每個月可以收取軟件維護費，公司現時已經有營運盈利，估計明年可以收回研發投資。

該公司主要是透過facebook、Twitter、LinkedIn及參加展覽來宣傳。今年訂單和查詢較多，有客戶用過外國公司產品後，覺得不合用，轉而找上該公司；更有個別客戶成為其分銷商。在疫情未過的情形下，這成績已算不錯。

對於加密貨幣的前景，高瀚認為，由於波動較大，不大可能全面用於出糧和購物。但某些國家在海外工作的公民及其國內家人透過買賣加密貨幣，來變相匯款回國內，將會愈趨流行，估計對匯款公司業務將有一定影響。

[新經濟新天地]

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