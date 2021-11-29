渣打首3季綠色可持續金融業務 收入按年增1倍

續拓「永續績效連結貸款」

相對綠色貸款主要針對個別項目，永續績效連結貸款則主要用於公司向可持續轉型，黃翠芝稱，大型企業本身設定了環境責任目標，這些貸款可在企業每年達到減碳、節能等預定標準，可獲調低利率等優惠，因此配合客戶的計劃。渣打已設定目標，在2050年將融資活動相關的排放量減少到淨零。

黃翠芝稱永續績效連結貸款在歐洲發展較成熟，同時設有懲罰條款，例如企業未能達標需要購買「碳補償積分」，即由低排放企業所出售的碳排放配額，以補償未能達到的減碳目標。目前九成亞洲永續績效連結貸款只有獎償機制，同時帶有懲罰的貸款正增加。截至今年上半年渣打香港在貸款等綠色資產餘額有5.52億美元，（約等於43.04億港元），較去年同期增15倍。黃稱綠色建築和航運是本港較常見可取得綠色貸款的項目。零售方面，該行在10月底推出綠色按揭，取得鉑金和金級的綠建環評認證的一、二手物業，首三年與按揭利率掛鈎的戶口，存款對貸款額上限可由五成升至六成，黃翠芝稱推出後，近十年興建的樓盤有六成能符合條件，綠色按揭佔該行新做按揭已有15%。