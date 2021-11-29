貝萊德劉雅俊：「4S」選中資股 現屬入市時機

明報記者 葉創成

劉雅俊表示，中國股市今年表現並不理想，屬艱難的一年，原因是內地政府先後在科網、地產、醫療及教育等多個行業收緊監管，股市風險溢價上升，出現估值下調；另外，除了人民銀行略為收緊貨幣政策，內地第三季亦意外地出現了「電荒」，令經濟增長放緩。

不過，劉雅俊認為，今年可被視為明年舉行的「中國共產黨第二十次全國代表大會」（二十大）前的過渡之年（transitory year），中共中央總書記、國家主席習近平料會在「二十大」連任，跟着再任職5至10年，因此今年所推出的政策，將會具備連續性，也可以說，內地政府希望解決一些結構問題，為中長期經濟增長奠定更好的基礎。

料明年內地政策更支持增長市場化

劉雅俊表示，面對複雜及更具挑戰的外部形勢，對內地經濟來說，可持續發展（Sustainability） 及自給自足（Self-reliance）已變得更重要，這也是何以政府要着手解決經濟結構問題，當中，互聯網行業反壟斷可以避免中小企及消費者受到擠壓，為高槓桿的房地產行業去槓桿也可以降低金融風險，雖然這些政策會導致經濟及股市短期波動，卻可以令經濟向更好的方向轉型，因此實屬必須。

投資最重要是向前望，展望2022年，劉雅俊認為中國股市將會更有建設性（more constructive），作為提前部署，她相信現時便是投資中國股票的適當時間，原因包括：

（1）預期內地貨幣政策及財政政策將變得更支持增長（pro-growth）及市場化（pro-market）；

（2）收緊科網及地產監管政策的力度料見頂，亦可解決煤炭及其他能源短缺的問題；

（3）經過過去幾個月的調整，中國股市估值已變得更加吸引，從風險回報的角度，對投資者屬更有利。

明年PPICPI差距料收窄 有利下游企業

劉雅俊指出，內地工業生產者出廠價格指數（PPI）今年以來持續攀升，反映上游的石油、基本金屬及部分化學品價格急升，除了全球供應鏈瓶頸及碳中和等結構因素外，也有一些周期因素，例如內地今年出口非常強勁，背景是歐美國家成功控制疫情後經濟復蘇帶動消費品的需求，同時期內原材料供應不足，結果推升原材料價格，在此高通脹環境下，價值股普遍跑贏增長股，而少數跑出的增長股是環保科技及電動車板塊，但貝萊德料明年上述情况將略為改變，「隨着歐美經濟復蘇踏入新階段，明年對服務的需求增長料高於消費品，這會令原材料需求亦放緩，而且明年原材供應料相對回復正常，故此即使原材料價格明年仍按年增長，但增長幅度料低於今年」。

因此，劉雅俊預測，今年以來內地PPI增幅遠遠高於居民消費價格指數（CPI）後（見圖），明年PPI與CPI增長差距可望收窄，可望幫助下游企業的利潤率及盈利。

明年增長股料跑贏價值股 看好科技醫療

劉雅俊又認為，明年增長股可望轉為跑贏價值股，可留意新能源、科技創新、雙循環、高端消費升級及健康護理等結構增長機會，而貝萊德則會聚焦「4S」主題，在可持續發展（Sustainability）、自給自足（Self-reliance）、社會平等（Social equality）及數據安全（data Security）等主題尋找投資標的，而現時便是入市的時機。

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