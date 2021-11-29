內地電動車供應鏈尋寶 A股機會更多

【明報專訊】恒指今年以來下跌11.57%，跑輸滬深300指數，跑贏MSCI中國指數（見圖3）。瑞銀李智穎分析，內地股市明年有機會繼續跑出，「電子商貿、在線遊戲及教育等新經濟股，只是MSCI中國指數或恒指成分股，全部沒有在內地A股上市，可以說，今年受政策不利影響的板塊全部均不在A股。我們在A股建議投資的一籃子股票，當中包括綠色科技、半導體、手機供應鏈、電能車、電池股，今年以來股價表現很好，個別升幅更以倍數計。既然A股有這麼多好的上市公司，盈利可觀增長，自然可以帶動股價上升」。
歐將停售燃油車 拉動電動車需求
內地電能車龍頭股比亞迪（1211）今年以來股價勁升近五成，是表現最佳恒指成分股之一，李智穎指出，其實內地A股亦有不少值得投資的電能車相關股份：「綠色科技今年發展步伐加快，當中，電能車特別有需求拉動，不單止國內，歐洲不論純電能車或混能車亦有好大的發展。內地電能車的供應鏈不止供應予本土品牌，在全球市場亦有可觀份額，所以是全球電能車愈來愈普及的大贏家，而且這不止是今年的情况，未來一段長時間發展電能車亦是大勢所趨，歐洲很多汽車公司已表明2030年後不會再出售燃油車，所以整條產業鏈均需要轉型，這一定拉動很多新技術、新材料的需求，當中，掌握先進科技是很重要的，而在電池或電能車其他技術上，中國並不落後於其他國家，亦有自己的品牌，全方位在此高增長市場嶄露頭角。」