內地電動車供應鏈尋寶 A股機會更多

歐將停售燃油車 拉動電動車需求

內地電能車龍頭股比亞迪（1211）今年以來股價勁升近五成，是表現最佳恒指成分股之一，李智穎指出，其實內地A股亦有不少值得投資的電能車相關股份：「綠色科技今年發展步伐加快，當中，電能車特別有需求拉動，不單止國內，歐洲不論純電能車或混能車亦有好大的發展。內地電能車的供應鏈不止供應予本土品牌，在全球市場亦有可觀份額，所以是全球電能車愈來愈普及的大贏家，而且這不止是今年的情况，未來一段長時間發展電能車亦是大勢所趨，歐洲很多汽車公司已表明2030年後不會再出售燃油車，所以整條產業鏈均需要轉型，這一定拉動很多新技術、新材料的需求，當中，掌握先進科技是很重要的，而在電池或電能車其他技術上，中國並不落後於其他國家，亦有自己的品牌，全方位在此高增長市場嶄露頭角。」

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