瑞銀 胡一帆李智穎：人行明年放水 穩增長利股市

明報記者 葉創成

內地科網行業繼續收緊監管，加上非洲變種新冠病毒疫情湧現，有專家形容該變種病毒株「B.1.1.529」（世衛正式命名Omicron）是「迄今最惡劣的變種病毒」，全球多國禁止非洲多國航班入境，市場憂慮疫情擴散，打亂全球防疫進度及經濟復蘇步伐，恒指上周五急跌659點，收報24080點，而美股三大指數當日均同樣跌幅顯著，恒指今日復市或有機會下試於10月5日的全年低位23681點。

市場對變種新冠病毒消息第一反應負面屬正常，不過，世界領先的全球財富管理公司瑞銀預計，中國股票最壞時刻可能已經過去。對具有長線視野的投資者而言，中國新經濟行業的機會正在顯現。受益於經濟重啟的耐用消費品和服務板塊，以及具政策支持的綠色科技和可再生能源相關股票亦具投資潛力。

明年冬奧後料放寬防疫 利消費服務業

值得注意的是，現時不論內地及本港均對新冠疫情採取「清零」政策，跟西方國家「與疫情共存」政策有本質上的不同。瑞銀財富管理胡一帆認為，內地經濟、特別是消費市道今年被疫情帶來負面影響後，明年有望逐步改善，「今年以來中國經濟下行壓力的確比較大，其中一個原因是消費增長較慢（見圖1），這與中國現對疫情所採取的零容忍政策息息相關，因為今年中國其實出現好幾波疫情，先後是在1至2月在北京周邊、6月在深圳廣東地區、7月及8月在西北地區，10月底至本月初又到北部地區出現疫情，期內它們都須進行小區關閉，這樣的話，消費、尤其是服務業的消費，我們今年增長較慢。面對上述小規模疫情，中國政府特別謹慎也跟明年2月北京將舉行冬季奧運會有關，我們覺得冬奧之後防疫措施應該會逐步放寬，因為中國新冠疫苗接種覆蓋人數現已逾11億，所以整體情况應該是向好，希望冬奧之後消費、尤其是服務業會有較大的提升」。

除了明年2月冬奧後、防疫措施有望放寬、支持消費服務業外，胡一帆估計，內地政府明年亦會以寬鬆貨幣政策及積極財政政策支持經濟。

人行三招可鬆銀根 毋須跟隨美國收水

富蘭克林鄧普頓固定收益團隊首席投資官Sonal Desai在上期《Money Monday》封面故事指出，目前最重要的便是關注美國聯儲局的加息步伐，此舉料為市場帶來更多波動，瑞銀財富管理胡一帆亦同意此觀點，指全球投資者現正預期美國明年將加息，美元匯價明年料繼續處於強勢，但她強調，中國料不需要跟隨美國的貨幣政策，明年中國不單不會加息，反而有放寬銀根的空間，

「美國、歐洲及日本現時貨幣政策利率均處於接近零的水平，不同的是，我們中國沒有貨幣政策利率，而大家一般是把銀行間市場質押式7天回購加權利率（7天REPO）作為政策利率，現在7天REPO大概處於2.2厘，而且存款準備金率也在10%以上，所以從貨幣政策來講，還是有很大的寬鬆空間；也就是說，並非美國央行要開始掉頭（加息）了，我們（中國貨幣政策）便再沒有寬鬆的空間，我們的政策工具還有很多，可以降準、7天REPO也可以向下，中期借貸便利（Medium-term Lending Facility、MLF、人行提供中期基礎貨幣的政策工具，發放對象是商業銀行和政策性銀行，以質押方式發放）利率也可以下調」。

財政政策明年支持高端製造智慧基建

財政政策方面，胡一帆預期，內地政府明年將着眼於投資高端製造業及智慧基建，不會像過往般藉着刺激房地產，與鐵路、公路及機場等傳統基建投資來支持經濟增長，「今年來內地房地產投資整體疲弱，雖然近期信貸略趨寬鬆，部分資金流入房地產市場，但中長期對於房地產監管趨緊的政策是不會變的，過去每逢房地產投資下滑，政府便通過基建投資來緩衝，但今年基建投資也不理想。明年的話，我們預期財政政策在高端製造業及智慧基建會有一些更大的投資」。

綜合上述分析，胡一帆預測，內地GDP明年可按年增長5.4%，高於未來15年平均增長4.7%的趨勢，而她亦估計，內地可實現2035年GDP較2020年翻一番的目標，「中國希望至2035年GDP翻一番，這意味GDP在未來15年每年平均增長4.7%左右；中國現時人均GDP約1萬美元，2035年應該要翻一番到2萬美元，晉身人均高收入國家，屆時中國將增加4億中產階級，比美國整體人口更多，這樣的話，中國消費、尤其是可選消費行業是非常值得看好的，海外投資者對此板塊亦特別感興趣」。

明年看好中資科技股醫藥股

除了中資消費股外，胡一帆亦看好中資科技股：「科技股很多監管措施已出台，海外很多投資者，特別是長線投資者從估值、市盈率分析，中長線看好此板塊」。

另外，瑞銀財富管理李智穎明年看好美國、中國以至全球醫藥股：「美國醫藥股經過這麼多年跑輸大市後（見圖2），估值已經更吸引，因為利好因素仍然存在；事實上，不論全球政府及個人投資或購買醫藥及設備均正在增加，因此我們認為明年可關注美國、中國以至全球醫藥股，這並不代表全部股份均可投資，要視乎個別上市公司的情况。」

醫藥股可細分三板塊 投資策略各不同

李智穎指出，醫藥股可籠統分為傳統大型藥廠、受託研究機構（Contract Research Organization，CRO）及生物科技等三大板塊，各有投資機會：「一般來說，大家比較熟悉的一些國際大型藥廠，它們不止盈利理想，現金流亦非常充裕，原因是全球不少老年人有長期病患，需要每月購買藥品作治療，因此該板塊業務很穩定；另一板塊是專門為藥廠從事科研的CRO，此板塊個別本港上市公司股價表現亦很理想；跟着便是生物科技股，它們普遍仍未有盈利，因此股價亦比較波動，所以我們建議在此板塊要分散投資，投資一籃子生物科技股，而非只針對某一間上市公司，否則風險便會比較大了！」。

[封面故事]