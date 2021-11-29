瑞銀 胡一帆李智穎：人行明年放水 穩增長利股市

【明報專訊】港股及美股上周五均急跌，恒指全周下挫969點或3.87%，美股道指、標指及納指則分別回吐1.97%、2.20%及3.52%，今期封面故事由瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆、大中華區股票主管李智穎及貝萊德環球新興市場股票基金經理劉雅俊分析最新形勢。胡一帆預測，內地貨幣政策轉趨寬鬆，加上財政政策支持，而且亦會放寬防疫，明年GDP料按年增長5.4%，高於中長期平均增長4.7%，對中資股後市仍然審慎樂觀；李智穎認為，環球醫療股受惠人口老化對產品及服務需求增加，該板塊今年跑輸大市後，明年可望有好表現；劉雅俊則預測，目前便是入市投資中資股的好時機，料明年增長股將跑贏價值股。
明報記者 葉創成
內地科網行業繼續收緊監管，加上非洲變種新冠病毒疫情湧現，有專家形容該變種病毒株「B.1.1.529」（世衛正式命名Omicron）是「迄今最惡劣的變種病毒」，全球多國禁止非洲多國航班入境，市場憂慮疫情擴散，打亂全球防疫進度及經濟復蘇步伐，恒指上周五急跌659點，收報24080點，而美股三大指數當日均同樣跌幅顯著，恒指今日復市或有機會下試於10月5日的全年低位23681點。
市場對變種新冠病毒消息第一反應負面屬正常，不過，世界領先的全球財富管理公司瑞銀預計，中國股票最壞時刻可能已經過去。對具有長線視野的投資者而言，中國新經濟行業的機會正在顯現。受益於經濟重啟的耐用消費品和服務板塊，以及具政策支持的綠色科技和可再生能源相關股票亦具投資潛力。
明年冬奧後料放寬防疫 利消費服務業
值得注意的是，現時不論內地及本港均對新冠疫情採取「清零」政策，跟西方國家「與疫情共存」政策有本質上的不同。瑞銀財富管理胡一帆認為，內地經濟、特別是消費市道今年被疫情帶來負面影響後，明年有望逐步改善，「今年以來中國經濟下行壓力的確比較大，其中一個原因是消費增長較慢（見圖1），這與中國現對疫情所採取的零容忍政策息息相關，因為今年中國其實出現好幾波疫情，先後是在1至2月在北京周邊、6月在深圳廣東地區、7月及8月在西北地區，10月底至本月初又到北部地區出現疫情，期內它們都須進行小區關閉，這樣的話，消費、尤其是服務業的消費，我們今年增長較慢。面對上述小規模疫情，中國政府特別謹慎也跟明年2月北京將舉行冬季奧運會有關，我們覺得冬奧之後防疫措施應該會逐步放寬，因為中國新冠疫苗接種覆蓋人數現已逾11億，所以整體情况應該是向好，希望冬奧之後消費、尤其是服務業會有較大的提升」。
除了明年2月冬奧後、防疫措施有望放寬、支持消費服務業外，胡一帆估計，內地政府明年亦會以寬鬆貨幣政策及積極財政政策支持經濟。
人行三招可鬆銀根 毋須跟隨美國收水
富蘭克林鄧普頓固定收益團隊首席投資官Sonal Desai在上期《Money Monday》封面故事指出，目前最重要的便是關注美國聯儲局的加息步伐，此舉料為市場帶來更多波動，瑞銀財富管理胡一帆亦同意此觀點，指全球投資者現正預期美國明年將加息，美元匯價明年料繼續處於強勢，但她強調，中國料不需要跟隨美國的貨幣政策，明年中國不單不會加息，反而有放寬銀根的空間，
「美國、歐洲及日本現時貨幣政策利率均處於接近零的水平，不同的是，我們中國沒有貨幣政策利率，而大家一般是把銀行間市場質押式7天回購加權利率（7天REPO）作為政策利率，現在7天REPO大概處於2.2厘，而且存款準備金率也在10%以上，所以從貨幣政策來講，還是有很大的寬鬆空間；也就是說，並非美國央行要開始掉頭（加息）了，我們（中國貨幣政策）便再沒有寬鬆的空間，我們的政策工具還有很多，可以降準、7天REPO也可以向下，中期借貸便利（Medium-term Lending Facility、MLF、人行提供中期基礎貨幣的政策工具，發放對象是商業銀行和政策性銀行，以質押方式發放）利率也可以下調」。
財政政策明年支持高端製造智慧基建
財政政策方面，胡一帆預期，內地政府明年將着眼於投資高端製造業及智慧基建，不會像過往般藉着刺激房地產，與鐵路、公路及機場等傳統基建投資來支持經濟增長，「今年來內地房地產投資整體疲弱，雖然近期信貸略趨寬鬆，部分資金流入房地產市場，但中長期對於房地產監管趨緊的政策是不會變的，過去每逢房地產投資下滑，政府便通過基建投資來緩衝，但今年基建投資也不理想。明年的話，我們預期財政政策在高端製造業及智慧基建會有一些更大的投資」。
綜合上述分析，胡一帆預測，內地GDP明年可按年增長5.4%，高於未來15年平均增長4.7%的趨勢，而她亦估計，內地可實現2035年GDP較2020年翻一番的目標，「中國希望至2035年GDP翻一番，這意味GDP在未來15年每年平均增長4.7%左右；中國現時人均GDP約1萬美元，2035年應該要翻一番到2萬美元，晉身人均高收入國家，屆時中國將增加4億中產階級，比美國整體人口更多，這樣的話，中國消費、尤其是可選消費行業是非常值得看好的，海外投資者對此板塊亦特別感興趣」。
明年看好中資科技股醫藥股
除了中資消費股外，胡一帆亦看好中資科技股：「科技股很多監管措施已出台，海外很多投資者，特別是長線投資者從估值、市盈率分析，中長線看好此板塊」。
另外，瑞銀財富管理李智穎明年看好美國、中國以至全球醫藥股：「美國醫藥股經過這麼多年跑輸大市後（見圖2），估值已經更吸引，因為利好因素仍然存在；事實上，不論全球政府及個人投資或購買醫藥及設備均正在增加，因此我們認為明年可關注美國、中國以至全球醫藥股，這並不代表全部股份均可投資，要視乎個別上市公司的情况。」
醫藥股可細分三板塊 投資策略各不同
李智穎指出，醫藥股可籠統分為傳統大型藥廠、受託研究機構（Contract Research Organization，CRO）及生物科技等三大板塊，各有投資機會：「一般來說，大家比較熟悉的一些國際大型藥廠，它們不止盈利理想，現金流亦非常充裕，原因是全球不少老年人有長期病患，需要每月購買藥品作治療，因此該板塊業務很穩定；另一板塊是專門為藥廠從事科研的CRO，此板塊個別本港上市公司股價表現亦很理想；跟着便是生物科技股，它們普遍仍未有盈利，因此股價亦比較波動，所以我們建議在此板塊要分散投資，投資一籃子生物科技股，而非只針對某一間上市公司，否則風險便會比較大了！」。