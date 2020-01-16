黑期續跌低水逾460點 花旗籲減持風險資產

中東股市周日連環急挫

中東股市昨日接力急跌，阿聯酋的迪拜DFM綜合指數重挫5.2%，沙特阿拉伯Tadawul指數跌4.5%，科威特股市跌3%，卡塔爾股市跌逾2%，以色列股市亦跌1.6%。《華爾街日報》引述Nordea資產管理公司稱，若人們再度減少出行，能源的消耗亦會隨之而減少。「這將帶來衝擊，我們原以為已經擺脫了（疫情），但現在或許需要新的疫苗。」

上周未發現新變種病毒前，市場還在熱議環球央行是否應盡快加息，但現在討論焦點變為是否應暫緩加息。花旗的報告指出，如果形勢在未來幾周演變到有更多封鎖措施，對12月份央行的會議會產生重大影響，若果美聯儲因憂慮新變種病毒對全球經濟增長的影響而完全回到鴿派立場，那麼美元將走弱。花旗建議削減風險資產的倉位。

ING全球宏觀主管Carsten Brzeski則認為不要太快跳到結論，環球對任何新變種病毒的準備，都較一年半前充分得多，政府和央行的反應未必像去年那麼大。

高盛亦認為，新的變種病毒不足以構成充分理由去作出重大的投資組合調整。該行指出，現有疫苗很可能繼續有效預防住院和死亡，但考慮到流動性因素，投資者可對經濟增長敏感的風險資產，進行短期的對冲。