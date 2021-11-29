無移交安排 大律師料不送內地

48小時內決定會否羈押

他指出，若疑犯並非現行犯（即非犯案過程中人贓並獲），一般不需要羈押，但要取決於檢察院及初級法院刑事起訴法庭依案件情節訊問的結果而定，再決定具體實施的強制措施，當中包括要求疑犯提供擔保、交出旅遊證件、定期報到，亦不排除羈押。檢察院一般在收到案件後，按程序在48小時之內過堂，並會作初步安排及決定，判定最終需否羈押。

在澳門當局及檢察院立案之後，何金明續稱，當局會調查案件及了解細節，調查期需時一至兩年不等。在調查有結果並發出控訴書後（倘疑犯被羈押則須在6個月內發出控訴書，否則羈押要取消），案件會交初級法院刑事法庭排期審訊。當澳門刑事案件在刑事法庭作出排期審訊決定作出後，才免除司法保密義務。