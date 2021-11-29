港菲擁4上市公司 早前突沽清太陽國際

澳門太陽城未上市

上市的太陽城集團主要經營內地商業物業開發與租賃，及提供酒店管理及旅遊代理服務。太陽城集團同時擁有凱升（0102）及菲律賓上市的SunTrust，分別在俄羅斯及菲律賓經營酒店及博彩業。周焯華同時為太陽娛樂（8082）主要股東，主要是投資及製作電影、演唱會等娛樂業務。上述4家公司總市值近70億元。

周焯華本來還擁有太陽國際（8029）62.82%股權，但今年8月底突然向其長期生意伙伴鄭丁港出售所持全部太陽國際股權。而且，根據聯交所資料，當時的交易作價為每股0.1元，較太陽國際當時股價大幅折讓80%。

溫州法院上周五（26日）晚下令拘捕周焯華，雖然在晚上才發布，但太陽城系內股價當日早已全線「見紅」，太陽城集團收跌7.3%至0.255元，見上市以來低位；凱升和太陽娛樂均跌3%。

事實上，早在2019年7月，即澳門司警聲稱展開調查之前，內地已有媒體曾經點名周焯華控制菲律賓和柬埔寨的賭博平台，吸納大批內地賭客，涉及逾萬億元人民幣賭注流向境外。當時周焯華曾高調在澳門開記招，表示沒有被調查。