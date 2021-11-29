經濟

周焯華認非法開賭 澳司警送檢察院 摩通：太陽城市佔近半 澳門貴賓廳賭收料重挫

【明報專訊】綽號「洗米華」的太陽城集團（1383）主席周焯華，日前疑涉內地開賭遭溫州法院通緝，繼而被澳門司警拘捕。澳門司警昨午證實拘捕11名疑犯，當中包括一名報稱商人的47歲周姓男子，與周焯華脗合。經初步盤問，所有疑犯均承認在海外建立非法賭博平台，惟對其他包括洗黑錢等指控拒絕合作。昨晚周焯華旗下太陽娛樂（8082）發公告，表示有關周焯華被溫州公安調查，由澳門司警協助調查的報道與周焯華個人事務有關。

司警：對洗黑錢等指控拒絕合作

澳門司警發言人鍾錦良表示，2019年8月獲悉一名姓周的犯罪集團主腦，利用旗下貴賓廳在海外建立非法賭博平台，招攬內地客人，並利用地下錢莊轉移不法資產。該案在2020年4月成為專案調查，以便更深入調查，並於上周六（27日）採取行動拘捕11名疑犯。除了主腦外，其餘10名疑犯年齡介乎30歲至57歲，均報稱為高級行政人員，主要為涉案公司高層。行動當中，警方搜獲大量涉案電腦、電子儲存裝置及300萬元現金。

司警其後把11名疑犯移送司法機構，被問及疑犯會否移送內地，鍾錦良未正面回應，僅稱將按澳門法律進行。有澳門法律界人士指出，現時澳門與內地未有引渡或移交條款，在澳門的案件完結前，澳門當局應不會把澳門居民移交其他地方（見另稿）。

鍾錦良則多次強調，是次案件根據澳門當局自主情報及世界各地執法機關交流而得，認為時機成熟故採取拘捕行動，他亦多次表示不了解溫州法院的命令，無法作評論。至於現時有否對其他貴賓廳經營者立案調查，澳門司警稱涉及其他個案，暫未能提供相關資料。

太陽娛樂發聲明 強調不影響業務

太陽娛樂昨晚表示，有關報道為周焯華個人事務，強調事件並無對集團的財務狀况、業務或營運產生任何重大影響。上周五（26日），周焯華疑涉內地開賭被溫州法院下令拘捕。

摩根大通認為，案件對澳門的博彩中介及貴賓廳行業帶來負面影響，估計當地來自貴賓廳的收入於未來數周將收縮三成至五成。該行指出，周焯華旗下業務佔中介市場40%至45%或當地以2019年計的整體賭收約15%，相信消息將打擊市場情緒，行業將成為驚弓之鳥，不建議投資者大手增持該行業。

摩通表示，貴賓廳業務佔2019年澳門整體賭收不足四成、佔EBITDA不足15%。鑑於自2020年以來的嚴格審查，該行已調整貴賓廳對行業的潛在貢獻，估計貴賓廳業務只會推動營運商於2023年EBITDA的1%至4%，或整個行業利潤的約2%。因此該行稱，是次案件不再影響其對澳門賭業的預期。

明報記者 蔡穎霖、陳偉燊

相關字詞﹕太陽城集團 摩根大通 洗黑錢 周焯華

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