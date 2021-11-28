工資僵化企業難加價 日本無懼通脹

資料來源：華爾街日報、紐約時報、金融時報

這種低通脹、低利率、低經濟增長的局面，是經濟學家所謂的「日本化」（Japanification）現象。日本自1990年代初經濟泡沫爆破，物價開始下跌。日本政策制定者長期以來設法抬高物價，包括以負利率鼓勵消費及投資，大規模收購資產，向經濟注入資金，即所謂的量化寬鬆。政府在公共工程等財政刺激項目亦花費巨資，但成效不彰。前日本央行政策委員會成員、現職於野村綜合研究所的木內登英指出，面對短期衝擊，日本社會的穩定價格有一些好處，但從長遠來看，可能會妨礙經濟復蘇及產業升級。

日企文化 上漲成本不轉嫁消費者

整體來說，日本10月消費者價格指數（CPI）按年僅升0.1%。剔除波動較大的食品及能源價格，CPI實際下降0.7%。與此同時，歐元區10月通脹率按年升4.1%，升幅是13年來最大。美國10月消費者價格指數（CPI）按年升6.2%，創31年新高。

當石油等大宗商品及晶片價格上漲影響全球經濟，日本也未能倖免，但外國企業及消費者的反應，與日本有所不同。很多美國大型企業會將提高的成本轉嫁消費者，日本企業則選擇承擔大部分上漲的開支。連鎖超市永旺（AEON）（日：8267）承諾年底前保持部分自家品牌食品，包括麵粉、蛋黃醬和意大利粉的價格不變。永旺發言人稱，消費者的戒備心理愈來愈強，不想為日常必需品花費太多。

無印良品（Muji）營運商良品計劃公司在7月至11月期間下調約190種貨品的價格，當中包括一款面向疫情期間居家人群的6美元羽毛枕頭，較原本價格降低42%。該公司表示，在9月和10月，針織品類別有很多貨品減價，銷售有所提升。

經濟學家表示，日本人口老齡化，消費者保持謹慎，導致消費需求長期不足。日本央行行長黑田東彥早前表示，外國急速上升的通脹率，在日本出現的風險非常有限。

低通脹導致產出和工資增長緩慢。木內登英指出，物價上漲可讓企業知道哪些需求最為強勁，應向哪個方向投資。隨時間推移，可促使上班族流向處於上升趨勢行業，賺取更高工資，但這機制在日本沒發揮作用。

今年截至第三季，經通脹因素調整，日本的經濟規模較疫情爆發前收縮4.1%，期內美國的經濟規模較疫情爆發前擴張1.4%。大和證券經濟學家Mari Iwashita稱，美國的商業文化，容許公司將原材料和資源價格上漲的成本，轉嫁到產品售價，儘管社會存在貧富差距，但工資仍會上升。反觀日本，即使公司面對勞動力短缺的問題，員工工資也沒有增加。

終身僱用制失業率低 僱員難加薪

近年日本的兼職和彈性僱員不斷增加，但大企業招聘制度仍相對僵化。一些年輕時入職的終身僱用制員工，這種制度使日本失業率在整個疫情期間保持在3%，甚至更低；美國去年失業率曾接近15%，當疫情緩和，美國各地出現大量高薪職位，日本薪酬卻原地踏步。連一直致力推高通脹的日本央行，在本財年也沒有提高員工基本薪酬，這是該央行8年來首次沒有加薪，甚至還輕微扣減員工獎金。

日本央行期望原材料和能源價格上漲，可推高物價，改變日本零通脹思維，近期已開始看到物價上升迹象。11月初，山崎麵飽表示，明年元旦起，將麵包產品價格平均上調7.3%，以反映麵粉、糖、能源及運輸成本上漲的影響。龜甲萬醬油表示，由於大豆價格上漲，醬油價格明年2月起將上調4%至10%。黑田東彥預計，更多公司將加價應付成本上漲，不過受日本的企業文化影響，企業可能無法將全部增加的成本轉嫁給消費者。

[企業地球村]