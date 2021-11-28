微博明招股7844元入場 新浪售舊股套現21億

微博表示，在發行股份中，有550萬股為新發行股份；另有550萬股為新浪舊股減持。換言之，是次微博赴港第二上市將集資42.6億元，新浪會套現21.3億元。集團將於美國時間周四（12月2日）定價，預計12月8日上市。

另一方面，新華社引述人民銀行有關部門人士，指當局將於明年3月起禁止微信及支付寶個人收款碼用於經營收款，相關商戶需要向收款服務機構、申請轉為商用收款碼，但有關新規例將不會影響消費者的日常支付。

人行：收款碼新規不影響消費者支付

有關部門人士又稱，此前使用「碼牌」，或者列印封裝二維碼等「個人靜態收款條碼」收款安全性較低，容易被犯罪分子利用，故當局要求商戶轉為商用收款碼。按照相關要求，商戶亦不得通過個人收款條碼，作具有明顯經營活動的個人、提供相關收款服務；中國支付清算協會正在研製有關標準。

另外，在相關要求實施之前，支付服務機構必須要全面、充分評估客戶正常支付需求，制定配套服務解決方案，確保服務成本不升、服務質量不降。收款服務機構有義務免費為商戶提供商用收款碼，商戶只需要提供必要的身分核實信息。