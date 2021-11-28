周焯華昨早帶署調查 澳政府：絕不姑息

【明報專訊】溫州市人民檢察院日前批准當地公安局，逮捕太陽城集團主席周焯華等人，公安機關更敦促他「盡快投案自首，爭取寬大處理」。澳門特區政府昨日表示，已依法將周氏及其他涉案人員帶回警局調查。另網上亦流傳一張疑似為周焯華被兩名料為澳門司警人士帶走的圖片，可見周氏並未有鎖上手銬。另外，據澳門電台報道，澳門司警偵破1宗不法經營賭博案，11人涉案被捕，案件並涉及犯罪集團以及清洗黑錢，今午將舉行新聞發布會。
司警：拘11人 涉不法經營賭博
澳門特區政府昨午發出新聞稿重申，所有在澳從事博彩業的人員，都必須嚴格遵守國家和澳門有關的法律規定。對於涉嫌違反澳門法律規定的行為，也必將依法追究，絕不姑息。特區政府對博彩中介人已有一套比較完善的管理制度，而且將會在修訂博彩法時強化對博彩中介人及其業務的監管，確保澳門的旅遊娛樂業能夠健康有序地發展。
溫州市公安局日前於微博發聲明，當局已查明以周焯華、張寧寧為首的跨境賭博犯罪集團，涉嫌在中國境內從事開設賭場犯罪行為；截至2020年7月，以周焯華為首的集團已發展至股東級代理199人，賭博代理逾1.2萬人，中國境內賭客會員逾8萬人，並指「涉案金額特別巨大，嚴重妨害了我國社會管理秩序」。