利率期貨反映市場料明年加息減至2次

美10年國債孳息率上周五降至約1.48厘

《華爾街日報》報道，隨着市場預計聯儲局的加息步伐會較慢，聯邦基金期貨利率於上周五下跌，明年12月聯邦基金利率預期由上周四的0.72厘，降至上周五的0.55厘，2023年5月聯邦基金利率預期亦相應由1.08厘降至0.89厘（見圖）。

報道引述芝商所（美：CME）數據顯示，大多數投資者目前料明年底前會有2至3次加息，而每次加四分之一厘，這相對上周三時預期的3至4次加息有所減少。

分析：倘經濟復蘇脫軌 央行須改變方向

駿利亨德森債券投資組合經理Andrew Mulliner認為，市場此前預計聯儲局明年會三度加息，但此預測現時變得不再那麼合理。他續稱，如果新變種病毒令經濟復蘇脫軌，央行實際上可能不得不改變方向，而更多刺激經濟。

聯儲局本月初議息時啟動「收水」，宣布每月減買債150億美元。部分聯儲局官員早前表示，支持在下月中的會議討論是否加快「收水」。然而，新變種病毒出現，或為下月會議是否討論加快「收水」添變數。