美團ADR挫5% 港股指數失守24000點

美旅遊航運股重災 莫德納飈逾20%

標指收報4594點，跌2.27%，納指收報15,491點，跌2.23%。旅遊、航運相關板塊重災，郵輪營運商嘉年華（美：CCL）收市跌近11%，皇家加勒比郵輪（美：RCL）跌逾13%，達美航空（美：DAL）、美國航空（美：AAL）皆跌逾8%。投資者降低對美國將加快加息的預期，銀行股下跌，富國銀行（美：WFC）、巴克萊銀行（美：BCS）均跌逾5%。藥廠莫德納（美：MRNA）則飈逾20%，疫苗生產商輝瑞（美：PFE）亦升逾6%。

市場關注新變種病毒或壓抑燃料需求，國際油價每桶跌約10美元，是去年4月以來最大單日跌幅，紐約期油每桶收報68.15美元，跌13.1%，倫敦布蘭特期油每桶收報72.72美元，跌11.6%。金價靠穩，紐約12月期金每盎司報1785.5美元，升0.1%。

港股ADR普遍下跌，匯控（0005）ADR收報折合43.31港元，較港股收市跌逾2%。美團（3690）業績遜預期，ADR收報折合約250.15港元，跌逾5%。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，外圍股市大瀉，且美團業績令人失望，料本周初恒指面對下行壓力。他指現時有利港股的因素欠奉，不利的較多，包括新經濟股未脫監管陰霾、滴滴出行（美：DIDI）據報被要求退市、舊經濟股包括濠賭、銀行、零售或受變種病毒疫情影響。

分析：宜續避開新經濟股

投資部署方面，伍認為，新經濟股未見有大反彈動力，宜續避開；可選一些或不受疫情明顯影響的股份，例如港交所（0388），該股或中長線受惠於未來中概股回流、將落實推出FINI平台以簡化和數碼化IPO招股程序、推動SPAC在港上市等，保守估算股價明年見500元以上。

貝萊德高盛提升中國股票評級

另外，彭博報道，貝萊德（美：BLK）近期提升對中國股票的評級，同時減少對印度股票的投資；高盛（美：GS）近日提升離岸中國股票的評級，下調印度股票的評級。當中，貝萊德認為，中國的貨幣政策明年可能寬鬆，經濟增長或會好過預期。