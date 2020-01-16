新世界：柏傲莊III下月初開工拆卸 未提新關鍵日期 工程界：料入伙不止延遲9個月

柏傲莊III今年7月爆出建築質量問題須拆卸重建，在今年8月首錄取消交易後，至今累增至逾100宗，佔項目累售單位總數約845伙的12%，本港極罕見，取消交易單位涉銷售總值逾16億元。

稱上周五獲批施工 獨立第三方監督

本報日前披露，屋宇署已批出柏傲莊III施工方案，預計下月初開始動工拆樓，昨發展商向本報回應，由於拆卸工程須顧及公眾安全和鐵路行車安全，施工計劃須加倍謹慎，項目認可人士早前向屋宇署提交拆卸方案，並於上周五（11月26日）獲批施工同意紙。有關拆卸工程將於12月初正式展開，並由獨立第三方團隊協助監督拆卸過程。

集團發言人續稱，在施工期間，項目的認可人士及承建商將會與屋宇署及港鐵保持緊密聯繫，並實施一系列保護及監察措施，確保鐵路設施及運作安全，同時亦將工程所製造的噪音和燈光等對附近居民的影響，減至最低。至於因拆卸工程而產生的建築物料，承建商已制訂完善的可再生方案，減少浪費。

工程師學會前會長黃澤恩表示，柏傲莊III拆卸過程與一般拆樓程序無異，因物業建於平台之上，只要安全措施充足，不會影響到鐵路服務的運作。他解釋：「觀塘的大型重建項目在高架鐵路旁，該區舊樓拆卸期間，石屎等有機會跌到路軌上。反而柏傲莊III是建於平台之上，發展商已按其結構弱點提出適當的拆卸方法，亦已獲屋宇署認可其做法，相信沒大問題。」

黃澤恩：可增人手裝修內櫳 加快交樓進度

被問及發展商最初預計項目需延遲約9個月入伙，目前看來是否能如願，黃澤恩分析，項目批出施工同意紙已涉近5個月，下月初開始拆卸，然後還要追回已建成的10多層樓的進度，估計要多於4個月，相信入伙不止延遲9個月。他認為，發展商可透過增添人手處理裝修內櫳，從而加快整個交樓進度。

值得留意，柏傲莊III原定的關鍵日期為2023年6月30日，新世界在今年7月初公布拆樓消息時，曾指買家可選擇繼續完成買賣合約或即時取消交易，利息補償由2023年6月30日起計至完成交易，息率為P加2厘（即7厘），另設額外津貼補償方案（見表）。若入伙期延遲時間比預期的9個月長，補償額將按比例計算。

明報記者