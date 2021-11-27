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2021年11月27日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
新病毒新規管夾擊 恒指挫659點 人行禁遠程轉移賭資 ATM賭股領跌
溫州批准逮捕洗米華 涉境內開賭場
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台券商客戶揭帳戶被自動買入港股深藍科技
證監凍結英皇結好17股票帳戶 涉微信女騙局
遭信行入稟申破產 潘蘇通：與港業務無關
美團虧損按季擴1.5倍 稍遜預期 王興：未來數季餐飲外賣需求減弱
許家印場外減持恒大套27億
拼多多季績遠遜預期 美早段挫17%
本間高爾夫中期虧轉盈
國務院︰探索建設數字資產交易所
富臨中期虧損 收窄至230萬
波司登：中高價產品雙11銷售佳
虛銀又換CEO 兩個月內第4家
新病毒恐慌 國際油價瀉一成 道指午夜挫千點 資金湧債市
歐盟創建單一證券市場 與紐約倫敦競爭
Tesla擬投資12億人幣 擴滬超級工廠產能
柏傲莊III破百宗取消交易 涉逾16億 180日即供付款買家佔逾四成 最貴取消成交單位涉3704萬
新世界借出牛潭尾地 信義會申建逾千過渡房
西九藝術大樓招標 BOT形式批34年營運權
官方樓指上月跌0.85% 14個月最大跌幅
瀚名推3伙招標 一按5年供息不供本
陸振球：香港樓巿泡沫未及九七時
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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