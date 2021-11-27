瀚名推3伙招標 一按5年供息不供本

KENNEDY 38昨再沽22伙

其中「1838一按付款計劃」成交期為180天，提供「全期五年供息不供本」優惠；據招標文件，一按貸款最高貸款額為樓價八成，首1年半及第19至48個月年利率以最優惠利率（P=5厘）減4厘及2.5厘計算，及後則以最優惠利率計；另外，買家若於申請貸款首2年內還清本金，則可享全數利息回贈。發展商同時提供1838備用第二按揭貸款計劃，最高貸款額為一按餘額之3成；此外，發展商亦推出一系列之優惠，包括「先住後付」優惠（只適用於360天成交期）、印花稅優惠4.25% 、代付兩年管理費及車位認購權等。事實上，嘉里同系屯門滿名山亦曾經推出「1838一按付款計劃」吸引買家。

另外，新地（0016）、會德豐及恒地（0012）合作的堅尼地城KENNEDY 38，昨晚第三輪推售50伙，市場消息指，項目即晚沽出約22伙，佔第三輪出售單位總數約44%。