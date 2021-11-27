本間高爾夫中期虧轉盈

本間高爾夫上半年收入達118.72億日圓，按年升31.1%；毛利率按年增4.1個百分點至55.3%。期內每股盈利為2.23日圓，派中期息每股1.5日圓。按產品劃分，上半年服裝類產品收益為12.59億日圓，較去年同期增1.51倍；佔整體收入比例升至10.6%。期內高爾夫球桿收入為87.19億日圓，按年增加24%，佔整體收入達73.4%。另高爾夫球收益按年升24.3%至11.54億日圓，配件及其他相關產品則增加26.6%達7.4億日圓。

首席財務官：中韓等市場服裝需求強

集團首席財務官兼首席營運官邊蔚文昨日於業績會上表示，中國、韓國等市場對服裝需求強勁，加上過去10月、11月份相關銷售額按月均創新高；相信未來服裝銷售整體佔比將可由以往10%，增至20%甚或30%。她續指，由於環球通脹、原材料成本價格上升等因素，預計下半年新推出產品提價會較明顯。中國業務上半年收益幾近追平日本，但邊蔚文指，相信未來兩年內中國業務收入不會超越日本，反而預期韓國市場有機會「爬頭」。