美團虧損按季擴1.5倍 稍遜預期 王興：未來數季餐飲外賣需求減弱

明報記者 葉翠

集團去年中宣布進軍社區團購後，由去年第四季起，已連續4季錄經調整虧損，合共蝕逾130億元。主要都是受包括社區團購在內的新業務拖累，新業務已連續5季錄經營虧損，且每季均有所擴大（見圖）。

社區團購連蝕4季 共虧損逾130億

美團績前收報263.6元，跌近4%。在美團優選方面，集團表示，憑藉過去數季在冷鏈物流方面的持續投資，得以在夏季提供穩定品質的生鮮和凍品。美團買菜方面，用戶基數及交易金額持續增長。集團表示，對以上取得的進展感到滿意，會繼續配置資源在零售領域。

收入增長37.9% 略勝市場預期

第三季集團總收入為488.3億元，較去年增長37.9%，略勝於市場預期。餐飲外賣與到店、酒店及旅遊的收入分別為264.9億元及86.2億元，按年增28%及33.1%，經營溢利則分別為8.76億元及37.84億元，按年升14%及35.8%，餐飲外賣的經營利潤率由3.7%略為下降至3.3%。

集團餐飲外賣交易金額及筆數分別按年增長29.5%及24.9%，較第二季的59.5%及58.9%放緩，被問到第三季的增長速度放慢，王興解釋是由於疫情受控下，去年第三季消費水平逐漸回復，因此有較高基數，加上7月底河南省部分地區出現水災、行業進入增長平穩期等因素。王興指出，全國餐飲業的收入同比增長有所下降，第三季度增長跌至4%，坦言對集團餐飲外賣業務亦會有所影響。

交易用戶活躍商家數目創新高

王興續表示，預期餐飲業在未來數個季度增長均會持續放緩，對餐飲外賣的需求會相對較弱，不過他強調仍看好有關業務發展前景，稱與其他消費類別相比，有信心餐飲外賣能維持增長。

季內，集團過去12個月的年交易用戶及活躍商家數目均創歷史新高，分別為6.7億及830萬，按年增40.1%及28.2%，交易用戶年均交易筆數達34.4筆，按年增長28.5%。在夏季期間，消夜及下午茶尤其受歡迎，來自這兩個品類訂單量於季內錄得兩年複合年增長率均接近30%。