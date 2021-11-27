遭信行入稟申破產 潘蘇通：與港業務無關

聲明續稱，潘蘇通早前已經透過律師團隊就有關法庭判決作出暫緩執行及上訴申請，亦已獲排期審訊。潘蘇通多次要求中信銀行於有關申請審訊結果前，不得對其作出破產呈請，否則實屬未審先判的不公不義之舉。然而中信銀行拒絕回覆潘蘇通的訴求，並堅持地作出該呈請，潘蘇通對此深感遺憾。

稱相關債務有足夠抵押品

潘蘇通將透過法律團隊，向法庭就中信銀行的無理舉措作出控訴，對該呈請作出抗辯還他清白。他深信上訴終會得直，而該呈請終將被撤銷。

根據司法機構網頁顯示，破產呈請聆訊排期於2022年1月26日早上進行。據了解，今次中信銀行入稟高等法院呈請潘蘇通破產，事件涉及潘蘇通在2017年透過一家私人公司私有化高銀地產的一筆未到期貸款。

據悉，該筆貸款借款方為潘蘇通旗下公司，並由潘蘇通提供個人擔保，貸款暫仍未到期，並以高銀地產名下天津地產項目「天津117」作抵押，因此今次中信銀行實際上是跳過出售「天津117」抵債的程序，直接申請作為擔保人的潘蘇通破產。