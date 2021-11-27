台券商客戶揭帳戶被自動買入港股深藍科技

同日深藍主要股東同樣以0.208元沽貨

無獨有偶，深藍科技昨日中午公布，主要股東包括陳華及朱建琴等，於本周四、即台灣券商出現系統問題當天，在市場出售合共約4965萬股公司股份，每股平均價同樣為0.208元，套現約1033萬元，減持股數相當於總股本約4.14%。

事有湊巧，深藍科技的股價於本周四亦出現異動，高位曾升至0.212元，但其後被質低至0.119，並以此全日低位收市，單日大跌33%（見圖）。

深藍科技昨日的公告表示，董事會注意到近期股份價格及成交量出現不尋常波動，董事會確認，除公告內所披露的主要股東減持，並不知悉導致股份價格及成交量出現波動之任何原因。深藍科技昨日則回升3.4%，收報0.123元，仍然和大股東減持及台灣網民被自動購入的作價0.208元，有很大距離。

元大證券：公司主動發現異常交易

停電子改人工下單

台媒昨日引述元大證券發出的聲明，強調公司主動發現異常交易，目前正釐清相關原因。台灣證券交易所昨日亦表示，元大證券、統一證券針對複委託下單系統遭駭客入侵，部分客戶帳戶遭不明人士冒用，進行複委託下單並成交，已暫停複委託電子交易，改採人工下單。為維護市場秩序及保障投資人權益，證交所已請證券商應即採行必要措施。

台灣金管會亦證實，周四收到元大證券通報資安事件，已要求元大證券務必確保投資人權益，並須盡快提交報告至金管會，並強調投資人權益不會受影響。

本報向香港證監會就事件查詢，是否涉及人為操作，證監會表示不予置評。