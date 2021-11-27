彭博：滴滴遭要求定美退市方案

提案包括私有化或港第二上市

報道稱，由於擔心敏感數據泄露，中國網信辦希望滴滴管理層制定一項將公司從紐約證券交易所退市的計劃，正在考慮的提案包括直接私有化或在香港上市，然後從美國退市。如果進行私有化，該提議可能至少是14美元的IPO價格，因為在6月IPO後這麼快就降低報價可能會引發訴訟或股東抵制。如果在香港二次上市，那麼IPO價格可能比美國的股價有折扣。

滴滴昨晚早段跌6.6%，報7.57美元。滴滴的股東日本軟銀集團昨日在東京跌逾5%。知情人士說，審議仍在繼續，監管機構可能會收回他們的要求，但任何一種選擇都將對這家網約車巨頭造成沉重打擊。滴滴及網信辦均沒有回應彭博社置評請求。

有消息指滴滴不顧監管部門提出的確保數據安全的要求，於今年6月底仍徑自赴紐約上市，引發了北京的憤怒。據彭博社7月時的報道，中國監管機構迅速對其啟動了多項調查，並考慮給予一系列史無前例的處罰措施，當中可能包括從美國退市。北京市政府亦據報曾經提議由具有北京市國資背景的一些公司入股滴滴，以獲得控制權，有助協助滴滴回購美國股票。