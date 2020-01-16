新病毒新規管夾擊 恒指挫659點 人行禁遠程轉移賭資 ATM賭股領跌

明報記者 歐陽偉昉

國指收報8576點，下跌2.65%，主板成交1298億元。道指期貨在昨午開市曾跌900點，標指期貨亦跌2%。截至昨晚11時，恒指夜期低水176點，跌穿二萬四，報23,905點。

夜期跌穿24000 低水176點

昨日《北京日報》發文，引用人行在10月13日發布關於掃碼支付的監管通知，指明年3月個人收款二碼不能用於經營收款，引起市場關注，其後官媒《券商中國》及《上海證券報》澄清，並非完全限制個人靜態二維碼商用，而是針對非面對面的線上遠程收款，實行白名單管理，強調有不法分子以高額收益為餌吸引大量人員使用個人靜態收款條碼，與賭客線上遠程轉移賭資。

內媒料微商影響大 拖累科技電商股

騰訊昨跌3.01%，阿里巴巴跌4.65%，失守130元報129.1元。博彩股大跌，金沙中國（1928）跌7.2%，銀娛（0027）跌6.8%，雙雙成為表現最差藍籌。電商股亦下挫，快手（1024）重挫8%。有內媒分析，未來變成動態收款碼後，商戶不能打印一次後永久收款，對微商影響較大，它們進入收款白名單，也會被納入稅務管理。

現有新冠病毒疫苗，或對源於南非的新變種病毒的效用較差，市場擔心入境限制需要重啟，拖累旅遊股表現，華住集團（1179）和復星旅文（1992）分別跌6.24%和5.88%。

憂疫苗難敵病毒變種 資金流入債市避險

資金流入債市避險，美國10年期債曾跌至1.5厘，加上封城或再影響經濟活動，非洲業務較多的金融股下挫，保誠（2378）及渣打（2888）均跌逾4%。另匯控（0005）亦跌3.9%。昨日恒指成分股除了石藥（1093）微升0.73%外，其餘59隻成分股全數下跌。

利達資產管理基金經理及合伙人黃耀宗認為，人行新規加上滴滴（美：DIDI）傳被要求從美股退市的消息，引起市場留意對科技股的監管尚未消除。他認為恒指跌穿10月低位的風險不小，至23,100點的長期上升軌會有支持，不過他們並未急於再建港股的持倉。對於變種病毒的影響，他指歐美經濟重開有賴於疫苗功效，市場擔心或回到去年未有疫苗時的封鎖情况，因此需要留意及後入院率有否因此急升。