經濟

香港地產

TWENTY PEAK ROAD BY V料短期招標

【明報專訊】中港通關前，多個發展商陸續推出超級豪宅項目，其中前地產代理監管局主席陳韻雲或有關人士持有的山頂TWENTY PEAK ROAD BY V，昨上載樓書，項目提供4幢洋房，市場料短期內推出招標。

上述項目位於山頂道20號，設有4幢洋房，實用面積3722至4740方呎、另連1472至2259方呎花園、642至1085方呎平台等，全部設有私人泳池並內置升降機，各幢均連車庫(雙車位)；當中最大的1號洋房，實用面積4740方呎連1472方呎花園、1085方呎天台，項目現時已屆現樓。

YOHO Hub最快下周批預售

新地（0016）元朗站上蓋The YOHO Hub，新地代理總經理陳漢麟表示，項目有望下周獲批預售，屆時將盡快公布樓書，並於下月內推售，首張價單將涵蓋1房至4房，料不少於206伙。項目設6個示範單位，包括4個交樓標準示範單位、2個連裝修示範單位，戶型涵蓋1房至4房。同系已屆現樓的北角豪宅海璇本月連沽3伙，套現逾2億元，其中2座10樓B室，屬4房雙套望維港海景單位，實用1467方呎，成交價7628.4萬元、實呎5.2萬元。

蔚藍東岸餘貨擬加價約10%重推

內房五礦地產（0230）營銷及市務總監方俊表示，油塘蔚藍東岸累售392伙，套現約34億元，計劃短期加價約10%加推，明年將重點推售3房及4房單位，個別4房戶將保留至現樓開售。另信置（0083）、會德豐等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙II昨推售新一批單位，即日售出15伙，其中3A座29樓A室，實用面積1081方呎、另連天台及平台，以4515萬元售出，實呎41,767元，呎價為項目次高紀錄。至於新世界（0017）旗下準備拆卸重建的大圍站柏傲莊III，再增2宗取消交易，2伙總值涉逾2711萬元，柏傲莊III自7月初迄今，累錄約98宗同類取消交易個案，佔已售單位約12%。

相關字詞﹕新盤推售 柏傲莊III 維港滙II 海璇 蔚藍東岸 陳韻雲 山頂道20號

上 / 下一篇新聞

遠展新世界79億接佳兆業啟德地 每呎樓面價1.38萬 遠展：實際價格更低
遠展新世界79億接佳兆業啟德地 每呎樓面價1.38萬 遠展：實際價格更低
民營內房先後敗走啟德 反映另類「國進民退」
民營內房先後敗走啟德 反映另類「國進民退」
證監主席：早前對內房債壓測 現時風險可控
證監主席：早前對內房債壓測 現時風險可控
李克強促梳理明年專項債 研提早下達額度
李克強促梳理明年專項債 研提早下達額度
恒指連升兩日 成交跌至兩周低
恒指連升兩日 成交跌至兩周低
歐達禮：中概股回流 加強港中間人角色
歐達禮：中概股回流 加強港中間人角色
受累七一刺警案 維他奶中期少賺95% 內地業務盈轉虧 27年來首不派息
受累七一刺警案 維他奶中期少賺95% 內地業務盈轉虧 27年來首不派息
百度小馬智行獲京商業化試點
百度小馬智行獲京商業化試點
標普：小米可捱過「晶片荒」
標普：小米可捱過「晶片荒」
恒生執董關穎嫺明年2月退休
恒生執董關穎嫺明年2月退休
迪生中期純利升1.4％至1.353億
迪生中期純利升1.4％至1.353億
港上月出口貨值增21％勝預期
港上月出口貨值增21％勝預期
波司登多賺31％ 中期息增29%
波司登多賺31％ 中期息增29%
Dynam：日彈珠機行業 恢復至疫情前近80%
Dynam：日彈珠機行業 恢復至疫情前近80%
跨境理財通滿月 累計投資規模1.83億 北向較南向反應佳 兩地逾1.3萬人參與
跨境理財通滿月 累計投資規模1.83億 北向較南向反應佳 兩地逾1.3萬人參與
證監：伙金管局港交所研港人民幣計價證券交易
證監：伙金管局港交所研港人民幣計價證券交易
儲局官員曾商提早加息 明年底前至少加息3次概率升至65%
儲局官員曾商提早加息 明年底前至少加息3次概率升至65%
Adobe料美聖誕網購金額升一成
Adobe料美聖誕網購金額升一成
虛擬地1895萬成交 貴過曼哈頓住宅
虛擬地1895萬成交 貴過曼哈頓住宅
張兆聰：小殘股落鑊 金蝶短線值博
張兆聰：小殘股落鑊 金蝶短線值博
方保僑：Tesla早着先機擁龍頭優勢
方保僑：Tesla早着先機擁龍頭優勢
植耀輝：小米巿佔急跌 未屆博反彈時
植耀輝：小米巿佔急跌 未屆博反彈時
技術取勝：永利澳門短線阻力在9元
技術取勝：永利澳門短線阻力在9元
盧駿匡：升跌巿出現逆巿裂口要小心
盧駿匡：升跌巿出現逆巿裂口要小心
做勻三大中資電訊商 翁順來過檔中巴做CEO
做勻三大中資電訊商 翁順來過檔中巴做CEO
Lalamove慶8周年 伙4本地藝術家為貨車裝身
Lalamove慶8周年 伙4本地藝術家為貨車裝身
張兆聰：醫藥股反彈 散戶可買ETF
張兆聰：醫藥股反彈 散戶可買ETF
周顯：私有化其實是低效益玩意
周顯：私有化其實是低效益玩意
譚新強：今次通脹是否過渡性？
譚新強：今次通脹是否過渡性？
湯文亮：客隨主便的真正意思
湯文亮：客隨主便的真正意思
越南樓價疫下破頂 投資者留意峴港機會
越南樓價疫下破頂 投資者留意峴港機會
話你知：越南置業 勿買「長期租賃合約」樓盤
話你知：越南置業 勿買「長期租賃合約」樓盤
太古城疫下呎價三破3萬大關 頂層連天台3房海景戶 2238萬易手
太古城疫下呎價三破3萬大關 頂層連天台3房海景戶 2238萬易手
禮頓山4房近11萬租出 近月同區最大宗租賃
禮頓山4房近11萬租出 近月同區最大宗租賃
投資者放售美商會前美銀中心貨 1年炒貴五成
投資者放售美商會前美銀中心貨 1年炒貴五成
市建局土瓜灣鴻福街項目收8份標書
市建局土瓜灣鴻福街項目收8份標書