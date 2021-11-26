市建局土瓜灣鴻福街項目收8份標書

最高估值60億 每呎樓面地價1.35萬

項目佔地約4.93萬方呎，可建樓面逾44.37萬方呎。據悉，發展商須以「一口價」形式決定，價高者得。當住宅部分的銷售收益逾90億元，須向市建局分紅，首1.5億元分紅比例為20%，及後每增加1.5億元遞增10%，最高分紅比例為50%。至於商場部分，首10年將由發展商及市建局共同持有，租金收益由發展商佔七成，市建局佔三成。綜合各大測量師行，估值介乎48.8億至60億元、即每方呎樓面地價約1.1萬至1.35萬元。

麗展廣播道地中標價高次標21%

另麗展（0488）上月底以高於市場上限16.083億元、每方呎樓面地價22,465元投得的九龍塘廣播道豪宅官地，地政總署以不記名方式，公布落選投標金額，其他入標金額為5.5億至13.28億元，意味麗展是次的中標價，高於次標價2.803億元或21%。地皮面積2.39萬方呎，可建樓面約7.16萬方呎，預計可提供80伙。

此外，「舖王」鄧成波家族持有的西貢康定路1號、2號、6號、7號及9號，地盤面積約12.55萬方呎，早前申作安老院舍及住宅發展遭反對後，早前提交修訂方案，將項目發展為純安老院舍用途，提供1127個牀位，今日城規會中將審理申請，規劃署不反對有關申請，料可獲通過。