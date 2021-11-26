投資者放售美商會前美銀中心貨 1年炒貴五成

2.18億放售 呎價3.65萬

資料顯示，上述物業曾由美國商會持有，去年曾以意向呎價3萬元、即1.79億元放售有關物業，最終於去年10月以1.45億元售出，呎價僅約2.43萬元，當時呎價為該廈近7年新低，而新買家「撈底」後約一年放售，叫價較購入價高約7300萬元或50%。據悉業主為本地投資者，過去亦有投資商廈及豪宅物業。

美商會去年1.45億沽 近7年新低

周氏續稱，今年該廈僅錄得兩宗買賣個案，其中位於同層15室，面積約1375方呎，成交價約5060萬元，呎價約3.68萬元，反映是次業主叫價貼市；另方面，中環新海濱商業地王於本月初以歷史新高價批出，刺激中區甲廈市場氣氛，大型發展商願意斥巨額投資中環甲廈，為散戶投資者注入強心針。

盛滙2680萬購旺角染布房街舖

另外，亦有投資者於通關前入貨。盛滙商舖基金創辦人李根興表示，最新以2680萬元購入旺角染布房街16號地舖，建築面積800方呎，原業主叫價3200萬元，議價後減價520萬元或16%、以2680萬元易手，呎價3.35萬元；目前商舖租予酒吧，月租6萬元、租期至2022年3月，即盛滙可享租金回報2.7厘。原業主於1981年以170萬元買入，持貨40年，帳面獲利2510萬元或近15倍。

李氏指，染布房街16號樓齡逾60年，具收購潛力。他又預期，該舖鄰近亞皆老街，及未來旺角洗衣街前水務署100億元重建項目， 預計日後通關後及大型項目落成後，人流及消費力將上升，故購入作中長線投資。他透露，此舖是基金今年購入第23間街舖、共涉資5億元，而今年暫沽出12間街舖，套現約2.4億元。