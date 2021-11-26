太古城疫下呎價三破3萬大關 頂層連天台3房海景戶 2238萬易手

明報記者 容婌維

中原高級區域營業董事張光耀指，太古城本月迄今暫錄得15宗成交，料全月與上月約20宗相若，上述成交為樓齡約37年的觀海台東海閣頂層連天台特色戶，實用面積723方呎，3房間隔、望海景，以2238萬元成交，實呎30,954元，屬今年太古城首宗實呎破3萬元之成交；原業主早於1999年以518萬元買入，帳面獲利1720萬元或逾3倍。

翻查資料，連同上述成交，太古城歷來僅錄得3宗呎價破3萬元之成交，全部於新冠病毒疫情爆發後錄得，包括於去年11月錄得之海景花園青松閣頂層連天台特色戶，實用面積1180方呎，內置樓梯直上天台，成交價3760萬元，實呎32,034元，創下太古城歷來呎價最高紀錄。另外，去年5月，海景花園春櫻閣頂層連天台特色戶，實用面積1277方呎，成交價4030萬元，實呎31,558元，原業主1986年以175萬元買入，帳賺3855萬元或約22倍。

新元中本月7宗成交 8個月最旺

市場憧憬新地（0016）元朗The YOHO Hub短期開售，刺激毗鄰新元朗中心本月交投。中原地產副區域營業經理王勤學表示，新元朗中心本月暫錄7宗成交，成交量為8個月以來單月最多，平均實呎13,692元。王又稱，新元朗中心5座中層B室，實用面積780方呎，3房套房間隔，以998萬元成交，實呎12,795元。買家為換樓客，原業主2012年3月以525萬元購入，帳面獲利473萬元或90%。

天巒洋房罕見獲利 6年帳升13%

另外，北部都會區概念持續帶動新界北交投，以往頻錄蝕讓的上水天巒亦罕有錄得獲利成交。利嘉閣地產高級聯席董事黃靜顏指，上水天巒本月累錄5宗成交，包括瑞奇大道雙號洋房，實用面積1576方呎，3房3套連工人房間隔，以2360萬元易手，實呎14,975元。原業主2015年1月以約2080萬元購入，持貨約6年，帳面獲利約280萬元或約13%，屬屋苑近年罕見帳面獲利二手個案。參考代理數據，天巒近10宗註冊成交均為帳面蝕讓個案，蝕幅由2%至35%不等。黃補充，天巒現時約有45個放盤，入場費由2300萬元起。