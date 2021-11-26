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越南樓價疫下破頂 投資者留意峴港機會

【明報專訊】各國封關超過一年後，不少國家開始通關，越南早前通關，計劃與病毒共存，市場預計2021年底越南GDP有機會達5000億美元。在世界經濟復蘇的背景下，越南經濟增長將獲助力。主要經濟體與越南簽署了各項自貿協定之時，作為開放度大的經濟體，2021年底及後續幾年越南肯定將在投資資金流、市場拓展機會及樓價等方面上獲得正面評價，該國兩大城巿胡志明巿和河內巿的住宅樓價在疫情下反破頂，投資者開始留意其他樓價較廉宜城巿如峴港的機會。

2021年上半年越南進出口總額達3167.3億美元，同比增長32.2%，其中出口額為1576.3億美元，同比增長28.4%，進口額為1591億美元，同比增長36.1%。世界銀行預測，2021年越南GDP增長率為6.6%，為東盟各國最高水平。越南力爭實現2021年全年GDP增長率為6%，2021年後幾個月為7%以上的目標。。

越南統計總局的最新評估結果顯示，2020年越南經濟規模約達3430億美元，人均GDP為3521美元。國際貨幣基金組織（IMF）認為，以購買力進行計算的話，2020年越南經濟規模達1.05萬億美元，人均GDP達1萬美元以上。

胡志明市第一郡樓價按年升6.8%

Golden Emperor執行董事及合伙人任亦行表示，在疫情中，越南股市及樓市表現秀麗，不少資金留在內循環，令胡志明市第一郡樓價按年升近6.8%。早前越南樓市受惠於中美貿易戰，再加上不少全球頂尖的企業將生產線由中國遷至越南以分散風險，帶動該國的經濟於疫情下仍然錄得不俗增長，而中產人口冉冉上升，刺激優質住宅需求，河內及胡志明市樓價逆市「破頂」。

任亦行稱：「越南今年樓市如香港一般未有受到疫情影響，反而逆市向好，最熱門的兩大城市河內及胡志明市，市中心的樓價相繼破頂，發展商的開價亦非常進取，以胡志明市為例，第1郡金融區及第2郡新核心商業區現時豪宅新盤呎價已高達1萬港元，但依然火速沽清。」

峴港計劃2030年成智慧城市

除了上述兩大城巿，也漸多人留意越南中部的第四大城巿峴港市，該巿在過去5年中一直保持較高的經濟增長速度，預計到2030年將繼續以5％的平均速度增長。峴港的遊客平均每年增長20％，對酒店、度假村和設施的需求持續增長。另外，峴港已經批准了2018至2025年智慧城市發展計劃，並預計到2030年該市將達到智慧城市的地位，可看好峴港對酒店、公寓等住房高度需求，據峴港市建設局副局長表示，該市的房地產業發展迅速，峴港有50多個房地產項目正在建設中，擁有5萬多套公寓，頂樓公寓和別墅，以及諸如公寓式酒店、住房辦公樓和商店等多種項目。

第一太平戴維斯越南發表報告指出，當前外國人對越南房地產的需求主要集中在大城市，例如河內與胡志明市等大都會。最近，當地很多樓花的銷情亦不錯，有樓盤在推出初期，外國人的配額已售罄。不僅如此，近來外籍買家也把目標轉向如峴港、芽莊、或廣寧等省市。

仲量聯行（JLL）發表報告指由於中產階級的興起，越南住宅需求呈現穩定成長態勢，預計越南住房市場將保持穩定增長。其中不少具實力的投資者對現樓較偏好，未來幾年，越南市場對中價公寓的需求仍然很高，因為其供應有限。

發展商：外資設廠 刺激住宅需求

峴港位處於越南最中心的沿海地段，乘飛機到河內或胡志明市兩大主要城市均只需約1時10分鐘，而前往香港約2小時航程，峴港的三大產業，包括旅遊業、製造業及船運業。發展商Filmore集團主席Danny Nguyen表示：「峴港的三大產業推動經濟之餘，亦帶動人均收入增加，令中產人口近年不斷上升。再加上不少外資於當地設廠，如LG及Fujikin等亦在峴港設立研發基地或生產線，外籍僱員大增，刺激峴港市中心優質住宅的需求。」

Golden Emperor首席執官賴遠方說：「峴港未來將會有不少大型基建，最矚目的是計劃中的峴港至海安鐵路，耗資金額達20億美元，現在處於工程招標階段，通車後將會鞏固峴港為中部交通樞紐的重要地位，吸引更多旅客及外資。」

Filmore現推出峴港新樓盤The Filmore Da Nang，由Golden Emperor、Asia Bankers Club及Ashton Hawks合作代理，定價由220萬港元起，單位面積由484方呎起。

環球樓市．明報記者 龍彩霞

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