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經濟
2021年11月26日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
遠展新世界79億接佳兆業啟德地 每呎樓面價1.38萬 遠展：實際價格更低
民營內房先後敗走啟德 反映另類「國進民退」
證監主席：早前對內房債壓測 現時風險可控
李克強促梳理明年專項債 研提早下達額度
恒指連升兩日 成交跌至兩周低
歐達禮：中概股回流 加強港中間人角色
受累七一刺警案 維他奶中期少賺95% 內地業務盈轉虧 27年來首不派息
百度小馬智行獲京商業化試點
標普：小米可捱過「晶片荒」
恒生執董關穎嫺明年2月退休
迪生中期純利升1.4％至1.353億
港上月出口貨值增21％勝預期
波司登多賺31％ 中期息增29%
Dynam：日彈珠機行業 恢復至疫情前近80%
跨境理財通滿月 累計投資規模1.83億 北向較南向反應佳 兩地逾1.3萬人參與
證監：伙金管局港交所研港人民幣計價證券交易
儲局官員曾商提早加息 明年底前至少加息3次概率升至65%
Adobe料美聖誕網購金額升一成
虛擬地1895萬成交 貴過曼哈頓住宅
張兆聰：小殘股落鑊 金蝶短線值博
方保僑：Tesla早着先機擁龍頭優勢
植耀輝：小米巿佔急跌 未屆博反彈時
技術取勝：永利澳門短線阻力在9元
盧駿匡：升跌巿出現逆巿裂口要小心
做勻三大中資電訊商 翁順來過檔中巴做CEO
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張兆聰：醫藥股反彈 散戶可買ETF
周顯：私有化其實是低效益玩意
譚新強：今次通脹是否過渡性？
湯文亮：客隨主便的真正意思
越南樓價疫下破頂 投資者留意峴港機會
話你知：越南置業 勿買「長期租賃合約」樓盤
太古城疫下呎價三破3萬大關 頂層連天台3房海景戶 2238萬易手
禮頓山4房近11萬租出 近月同區最大宗租賃
投資者放售美商會前美銀中心貨 1年炒貴五成
市建局土瓜灣鴻福街項目收8份標書
TWENTY PEAK ROAD BY V料短期招標
周顯：私有化其實是低效益玩意
【明報專訊】日前看到新聞，說李嘉誠頻頻增持長實(1113)，卻不買長和(0001)，有評論員公開說，前者有機會私有化。
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