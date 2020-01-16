張兆聰：醫藥股反彈 散戶可買ETF

昨日反彈力較強的行業，依次是濠賭股、原材料及中資電力股。三者都較今年高位回落不少，近期回穩後見資金流入博反彈。前兩者沒有特別消息，濠賭股是憧憬旅遊業復蘇，明年博彩收入增長，原材料則純粹反彈，銅價鋁價均未見明顯轉強，但內地樓市調控放寬算是提振了商品市場氣氛。至於中資電力股，則有中央將加快建設全國統一電力市場體系，藉此消息便炒作。

資金一條心炒落後 不是好現象

現在入市操作困難之處，在於板塊輪動很快，波動劇烈。以近期最當炒的教育股新東方在線（1797）為例，收市價較即日高位回落12.4％，如何判斷入市和離場，變得非常困難。出於安全考慮，只能買些波動性較低、仍未有太多資金追入的股份。結果，落後行業逐個起動，行業內的落後股份又跑贏龍頭。例如快手（1024）績後炒了一轉，嗶哩嗶哩（9626）昨日也反彈，而最弱勢的映客（3700）昨日就飈升近30％。恒騰網絡（0136）連日大升，被市場看作類近的華誼騰訊（0419）昨日升21％。資金一條心炒落後，這個不是好現象。但趨勢如此，也只能跟隨。

醫藥股今年曾經風光一時，尤其是生物B股，升幅動輒以倍計。隨着炒作結束，加上集採和醫保的影響，行業投資氣氛跌至冰點，就算是最強勢的CRO板塊也持續回落。醫藥是一個很投機的板塊，尤其是創新藥，成功便飛天，失敗就崩盤。像今年初、第二季整個板塊兩度全面大升的場面，其實是極罕見的現象。集採和醫保談判恒常化，行業大幅回調後應已反映，具備反彈的基礎。對於散戶來說，較合適的入市工具會是ETF，當中GX中國生科（2820）覆蓋面較廣，頗能反映行業走勢。

和黃醫藥趁利好消息跟入

至於個股，近期和黃醫藥（0013）有好消息，與阿斯利康啟動進行定名為SACHI中國III期的沃瑞沙與泰瑞沙聯合療法，用作治療EGFR抑制劑治療後疾病進展對特定肺癌患者。首名患者已於11月22日接受給藥治療。走勢上，和黃醫藥近期曾跌穿50元，但穩守招股價40.1元，曾藉利好消息向好並且成交配合，又升破下降軌，可趁有勢小注跟進。

張兆聰

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