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虛擬地1895萬成交 貴過曼哈頓住宅

【明報專訊】環球資產價格上漲，連帶元宇宙（Metaverse）的虛擬土地也受資金追捧。虛擬實境平台Decentraland的一塊虛擬土地，本周以61.8萬枚的MANA代幣賣出，價格相當於243萬美元（約1895萬港元），較曼哈頓或三藩市的住宅平均價格還要高，是該平台最貴的元宇宙土地交易。

面積6090平方呎 呎價400美元

今次賣出的虛擬地皮，位於Decentraland的時尚街（Fashion Street），面積相當於6090平方呎，呎價約400美元，雖低於三藩市住宅的1200美元呎價，但由於虛擬地皮的面積大，總交易價仍高於三藩市每宗住宅交易的均價。

MANA幣過去一周升值60%

這虛擬地皮的買家是Tokens.com的子公司元宇宙集團（Metaverse Group）。Tokens.com表示，將利用這虛擬地皮發展時尚數碼產業，舉辦數碼時裝展，並為元宇宙的「虛擬化身」（avatars）銷售虛擬服裝。用以進行虛擬土地交易的MANA幣於2017年推出，是Decentraland的通用代幣，在過去一周升值60%。

Decentraland的虛擬土地和其他虛擬物品，以非同質化代幣（NFT）的形式銷售。該虛擬世界的虛擬資產擁有權變更，紀錄於以太坊區塊鏈。Decentraland在6月也曾以逾91萬美元（約710萬港元）的價格，賣出一塊虛擬土地。該買家建了一個虛擬購物中心，銷售數碼服裝。但路透社稱，多次前往該虛擬購物中心，但沒見到任何「虛擬化身」在消費。

（綜合報道）

[國際金融]

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