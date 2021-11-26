經濟
國際金融

儲局官員曾商提早加息 明年底前至少加息3次概率升至65%

【明報專訊】美國通脹持續在逾30年高位徘徊，聯儲局公布的11月會議紀錄顯示，部分官員對通脹的憂慮加劇，曾討論應否在明年上半年提早加息，為通脹降溫。部分官員希望資產購買計劃早於原訂的明年6月結束，以便盡早展開加息周期。芝商所的利率期貨數據顯示，交易員預期聯儲局提早於明年5月加息的概率升至54.9%。明年底前至少加息3次的概率提升至接近65%。

面對通脹加劇，美國宣布聯同主要石油消費國釋出戰略石油儲備。不過《華爾街日報》引述知情人士稱，考慮到市場的新增供應，油組（OPEC）領袖沙特阿拉伯及盟友俄羅斯考慮暫停每月的增產計劃，但阿聯酋及科威特認為毋須暫停增產。OPEC+的3名消息人士向路透社稱，OPEC+目前尚未討論暫停增產。

沙特俄羅斯研停每月增產

美國能源部表示，已開始拍賣從4個戰略石油儲備庫釋出的3200萬桶原油，並準備在12月底至明年4月期間交付。石油業界表示，透過釋出儲備作為控制油價的手段，為石油交易商及鑽探業帶來風險。業界可能因此認為每桶80美元的油價，是主要石油消費國的可接受上限，意味未來的石油投資潛在利潤將會受限，妨礙業界提升產能。

隨着美國汽油價格持續高企，通脹壓力揮之不去，加上明年的美國國會中期選舉在即，拜登面臨愈來愈大的政治壓力。

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）稱，數據顯示美國經濟強勁，如何緩和正在過熱的經濟是重大挑戰。聯儲局在本月初的政策會議，議決本月起縮減買債規模。按照「收水」規劃，買債將在明年6月結束。在完成「收水」前，利率仍將保持在接近零水平。

倘增至每月減買債300億美元 3月結束買債

不過部分官員希望提早完成「收水」，以便在情况緊逼時啟動加息。若聯儲局在12月會議將每月縮減買債的規模，由每月150億美元增至300億美元，就能在明年3月前結束買債，為明年上半年加息爭取更多空間。

部分聯儲局官員表示，支持在12月的政策會議，討論是否加快「收水」。多名聯儲局官員近日也有類似表態。聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）稱，下月討論加快收水可能是合適的。今年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）稱，可能支持加快縮減買債。

她表示，考慮到經濟增長水平、正面的就業數據及高通脹率，聯儲局毋須繼續扶持急速增長的經濟。貝萊德（BlackRock）（美：BLK）的分析指出，雖然加快「收水」的門檻很高，但並非沒有可能，只要12月初公布的非農數據持續穩健，且通脹持續高企，這門檻就可能跨過。

商品需求旺盛、供應鏈中斷及旅行恢復等因素，令美國通脹率持續高企。美國10月個人消費支出（PCE）物價指數按年升5%，是近31年最高。聯儲局的會議紀錄稱，如果通脹率持續高於聯儲局的2%目標，聯儲局官員將準備加快「收水」，並提早加息。

官員憂慮企業加薪壓力增加

會議紀錄顯示，部分官員憂慮企業將上漲的成本轉嫁消費者，以及企業的加薪壓力增加，可能令通脹持續的時間延長。不過暫未有證據顯示，工資與物價呈螺旋式上漲趨勢。最新數據顯示，美國消費者在10月繼續增加開支，而首次申領失業救濟人數降至1969年11月以來低位。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕油價 加息 收水 聯儲局 聯儲局會議紀錄

上 / 下一篇新聞

遠展新世界79億接佳兆業啟德地 每呎樓面價1.38萬 遠展：實際價格更低
遠展新世界79億接佳兆業啟德地 每呎樓面價1.38萬 遠展：實際價格更低
民營內房先後敗走啟德 反映另類「國進民退」
民營內房先後敗走啟德 反映另類「國進民退」
證監主席：早前對內房債壓測 現時風險可控
證監主席：早前對內房債壓測 現時風險可控
李克強促梳理明年專項債 研提早下達額度
李克強促梳理明年專項債 研提早下達額度
恒指連升兩日 成交跌至兩周低
恒指連升兩日 成交跌至兩周低
歐達禮：中概股回流 加強港中間人角色
歐達禮：中概股回流 加強港中間人角色
受累七一刺警案 維他奶中期少賺95% 內地業務盈轉虧 27年來首不派息
受累七一刺警案 維他奶中期少賺95% 內地業務盈轉虧 27年來首不派息
百度小馬智行獲京商業化試點
百度小馬智行獲京商業化試點
標普：小米可捱過「晶片荒」
標普：小米可捱過「晶片荒」
恒生執董關穎嫺明年2月退休
恒生執董關穎嫺明年2月退休
迪生中期純利升1.4％至1.353億
迪生中期純利升1.4％至1.353億
港上月出口貨值增21％勝預期
港上月出口貨值增21％勝預期
波司登多賺31％ 中期息增29%
波司登多賺31％ 中期息增29%
Dynam：日彈珠機行業 恢復至疫情前近80%
Dynam：日彈珠機行業 恢復至疫情前近80%
跨境理財通滿月 累計投資規模1.83億 北向較南向反應佳 兩地逾1.3萬人參與
跨境理財通滿月 累計投資規模1.83億 北向較南向反應佳 兩地逾1.3萬人參與
證監：伙金管局港交所研港人民幣計價證券交易
證監：伙金管局港交所研港人民幣計價證券交易
Adobe料美聖誕網購金額升一成
Adobe料美聖誕網購金額升一成
虛擬地1895萬成交 貴過曼哈頓住宅
虛擬地1895萬成交 貴過曼哈頓住宅
張兆聰：小殘股落鑊 金蝶短線值博
張兆聰：小殘股落鑊 金蝶短線值博
方保僑：Tesla早着先機擁龍頭優勢
方保僑：Tesla早着先機擁龍頭優勢
植耀輝：小米巿佔急跌 未屆博反彈時
植耀輝：小米巿佔急跌 未屆博反彈時
技術取勝：永利澳門短線阻力在9元
技術取勝：永利澳門短線阻力在9元
盧駿匡：升跌巿出現逆巿裂口要小心
盧駿匡：升跌巿出現逆巿裂口要小心
做勻三大中資電訊商 翁順來過檔中巴做CEO
做勻三大中資電訊商 翁順來過檔中巴做CEO
Lalamove慶8周年 伙4本地藝術家為貨車裝身
Lalamove慶8周年 伙4本地藝術家為貨車裝身
張兆聰：醫藥股反彈 散戶可買ETF
張兆聰：醫藥股反彈 散戶可買ETF
周顯：私有化其實是低效益玩意
周顯：私有化其實是低效益玩意
譚新強：今次通脹是否過渡性？
譚新強：今次通脹是否過渡性？
湯文亮：客隨主便的真正意思
湯文亮：客隨主便的真正意思
越南樓價疫下破頂 投資者留意峴港機會
越南樓價疫下破頂 投資者留意峴港機會
話你知：越南置業 勿買「長期租賃合約」樓盤
話你知：越南置業 勿買「長期租賃合約」樓盤
太古城疫下呎價三破3萬大關 頂層連天台3房海景戶 2238萬易手
太古城疫下呎價三破3萬大關 頂層連天台3房海景戶 2238萬易手
禮頓山4房近11萬租出 近月同區最大宗租賃
禮頓山4房近11萬租出 近月同區最大宗租賃
投資者放售美商會前美銀中心貨 1年炒貴五成
投資者放售美商會前美銀中心貨 1年炒貴五成
市建局土瓜灣鴻福街項目收8份標書
市建局土瓜灣鴻福街項目收8份標書
TWENTY PEAK ROAD BY V料短期招標
TWENTY PEAK ROAD BY V料短期招標