經濟

跨境理財通滿月 累計投資規模1.83億 北向較南向反應佳 兩地逾1.3萬人參與

【明報專訊】跨境理財通推出超過一個月，人民銀行廣州分行昨日總結首月數據，截至11月19日，北向和南向投資者共開通1.3萬個跨境理財通帳戶，累計購買投資產品1.5億元（人民幣，下同）（約等於1.83億港元），辦理資金跨境匯款2.67億元人民幣。首月北向通反應遠較南向通熱烈，超過市場原來預期，港澳投資者期內經北向通投資89.26億元，內地投資者經南向通投資60.57億元。

明報記者 歐陽偉昉

截至周四凌晨，跨境理財通北向通已使用額度1.13億元，佔總額度1500億元的0.08%，南向通已用額度為9016萬元，佔總額度0.06%，較北向通少2271.85萬元。

近周投資金額新增客戶放緩

翻查人行數據，理財通投資金額和新增客戶數目，在近周有所放緩。截至11月19日的一周內，南向通客戶購買投資產品948萬元，較前一周減少13.5%，連續兩周下跌，而當周新增個人投資者401人，亦為開通以來最少（見表）。當周北向通購買1569億元投資產品，按周減少22.4%，新增投資者亦較前一周減少至1157人。

跨境理財通目前僅限中低風險基金，或對內地投資者吸引力有限。南向理財通投資者首月累計購買360.41萬元投資基金，佔整體南向投資額5.95%，金額實與大型零售銀行單一客戶經理的單月銷售目標相若，而且近兩周顯著減少，第四周更只有6.4萬元。南向通客戶來港主要為存款，即外匯投資，首月累計有5697萬元。至於港澳客北向通投資，約有八成購買理財產品，首月共投資7058.9萬元，基金有1867萬元。

港澳客多買理財產品 內地客較好外匯投資

雖然南向通投資者投資金額少於北向，不過內地客首月經南向通跨境匯款1.48億元到港澳，相對港澳客經北向通匯款1.19億元。跨境理財通業務市佔以國有銀行為主，其辦理跨境匯款金額佔整體63.28%，股份制銀行佔28.34%，外資銀行則只佔8.38%。

相關字詞﹕跨境 北向理財通 南向理財通 基金 跨境理財通 理財

上 / 下一篇新聞

遠展新世界79億接佳兆業啟德地 每呎樓面價1.38萬 遠展：實際價格更低
遠展新世界79億接佳兆業啟德地 每呎樓面價1.38萬 遠展：實際價格更低
民營內房先後敗走啟德 反映另類「國進民退」
民營內房先後敗走啟德 反映另類「國進民退」
證監主席：早前對內房債壓測 現時風險可控
證監主席：早前對內房債壓測 現時風險可控
李克強促梳理明年專項債 研提早下達額度
李克強促梳理明年專項債 研提早下達額度
恒指連升兩日 成交跌至兩周低
恒指連升兩日 成交跌至兩周低
歐達禮：中概股回流 加強港中間人角色
歐達禮：中概股回流 加強港中間人角色
受累七一刺警案 維他奶中期少賺95% 內地業務盈轉虧 27年來首不派息
受累七一刺警案 維他奶中期少賺95% 內地業務盈轉虧 27年來首不派息
百度小馬智行獲京商業化試點
百度小馬智行獲京商業化試點
標普：小米可捱過「晶片荒」
標普：小米可捱過「晶片荒」
恒生執董關穎嫺明年2月退休
恒生執董關穎嫺明年2月退休
迪生中期純利升1.4％至1.353億
迪生中期純利升1.4％至1.353億
港上月出口貨值增21％勝預期
港上月出口貨值增21％勝預期
波司登多賺31％ 中期息增29%
波司登多賺31％ 中期息增29%
Dynam：日彈珠機行業 恢復至疫情前近80%
Dynam：日彈珠機行業 恢復至疫情前近80%
證監：伙金管局港交所研港人民幣計價證券交易
證監：伙金管局港交所研港人民幣計價證券交易
儲局官員曾商提早加息 明年底前至少加息3次概率升至65%
儲局官員曾商提早加息 明年底前至少加息3次概率升至65%
Adobe料美聖誕網購金額升一成
Adobe料美聖誕網購金額升一成
虛擬地1895萬成交 貴過曼哈頓住宅
虛擬地1895萬成交 貴過曼哈頓住宅
張兆聰：小殘股落鑊 金蝶短線值博
張兆聰：小殘股落鑊 金蝶短線值博
方保僑：Tesla早着先機擁龍頭優勢
方保僑：Tesla早着先機擁龍頭優勢
植耀輝：小米巿佔急跌 未屆博反彈時
植耀輝：小米巿佔急跌 未屆博反彈時
技術取勝：永利澳門短線阻力在9元
技術取勝：永利澳門短線阻力在9元
盧駿匡：升跌巿出現逆巿裂口要小心
盧駿匡：升跌巿出現逆巿裂口要小心
做勻三大中資電訊商 翁順來過檔中巴做CEO
做勻三大中資電訊商 翁順來過檔中巴做CEO
Lalamove慶8周年 伙4本地藝術家為貨車裝身
Lalamove慶8周年 伙4本地藝術家為貨車裝身
張兆聰：醫藥股反彈 散戶可買ETF
張兆聰：醫藥股反彈 散戶可買ETF
周顯：私有化其實是低效益玩意
周顯：私有化其實是低效益玩意
譚新強：今次通脹是否過渡性？
譚新強：今次通脹是否過渡性？
湯文亮：客隨主便的真正意思
湯文亮：客隨主便的真正意思
越南樓價疫下破頂 投資者留意峴港機會
越南樓價疫下破頂 投資者留意峴港機會
話你知：越南置業 勿買「長期租賃合約」樓盤
話你知：越南置業 勿買「長期租賃合約」樓盤
太古城疫下呎價三破3萬大關 頂層連天台3房海景戶 2238萬易手
太古城疫下呎價三破3萬大關 頂層連天台3房海景戶 2238萬易手
禮頓山4房近11萬租出 近月同區最大宗租賃
禮頓山4房近11萬租出 近月同區最大宗租賃
投資者放售美商會前美銀中心貨 1年炒貴五成
投資者放售美商會前美銀中心貨 1年炒貴五成
市建局土瓜灣鴻福街項目收8份標書
市建局土瓜灣鴻福街項目收8份標書
TWENTY PEAK ROAD BY V料短期招標
TWENTY PEAK ROAD BY V料短期招標