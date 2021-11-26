港上月出口貨值增21％勝預期

進口貨值4487億 按年增17.7%

按年比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升22.7%，輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦上升21.5%。輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升19.9%）。主要貨品方面，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增431億元，升30%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增99億元，升27%）及「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（增89億元，升50.2%）；「非金屬礦物製品」的整體出口貨值則錄得跌幅（減7億元，跌4.6%）。

出口內地美國歐盟明顯增長

政府發言人表示，輸往內地、美國和歐盟的出口均明顯增長，輸往其他主要亞洲市場的出口則見不同程度的升幅。展望未來，外部需求進一步恢復應會在短期內繼續支持香港的出口表現。然而，許多地方的疫情惡化和供應瓶頸可能會拖慢環球經濟增長。中美關係和地緣政治局勢發展也須繼續關注。政府會密切留意相關情况。