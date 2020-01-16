經濟

迪生中期純利升1.4％至1.353億

【明報專訊】本地零售市况持續復蘇，帶動相關企業業務表現穩定增長，其中奢侈品牌代理商迪生創建（0113）昨日收市後公布，截至今年9月底止，集團中期純利達1.353億元，按年微升1.4%。每股盈利為34.3仙，維持派發中期息每股8仙。

迪生派中期息每股8仙

集團上半財年營業額錄9.989億元，較去年同期微增1.8%。集團表示，受新冠肺炎疫情影響，儘管集團期內已積極推行促銷活動，以及去年同期基數極低，但本港零售環境仍然極為艱難，加上完全缺乏旅客來港消費者等不利因素影響，集團期內營業額僅錄得輕微上升。集團又表示，旗下「Beauty Avenue」本月中正式搬遷至旺角銀行中心；由於涉及啟業經費及推廣開支，預料短期內或會錄得虧損，但有信心長期將會取得成功。

寶光實業中期虧損4930萬

另外，連鎖鐘表零售商「時間廊」母企業寶光實業（0084）昨日公布，截至今年9月底止，連同期內政府補貼460萬元，集團中期虧損仍達4930萬元，但已較去年同期5050萬元有所收窄。每股虧損4.71仙，不派息。集團期內營業額為3.06億元，比去年同期3.15億元微跌2.8%，其中受政府消費券帶動，香港期內同店銷售錄得30%增長；澳門零售業務亦錄得盈利。不過，在旅遊限制影響下，內地零售銷售則錄得下跌。

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