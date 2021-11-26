經濟

恒生執董關穎嫺明年2月退休

【明報專訊】恒生銀行（0011）執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺（圖）將於明年2月1日榮休。該行昨公布，關穎嫺由該日起退任。而目前是匯豐中國廣東聯席行政總裁兼財富管理及個人銀行業務總經理的李樺倫，將於明年1月1日加入恒生，明年2月1日接任財富管理及個人銀行業務主管。

匯豐中國業務高層李樺倫將接任

關穎嫺現年62歲，加入恒生已27年，今年5月恒生前行政總裁鄭慧敏因接受治療而休假時，關穎嫺亦曾擔任署理行政總裁3個多月。

恒生銀行稱，李樺倫服務匯豐集團超過24年，在銀行業擁有豐富經驗。她曾在不同範疇擔任管理職位，包括橫跨香港、中國內地和亞太地區的個人銀行業務、信用卡及客戶提案等。現職匯豐期間，她制訂了業務增長及零售銀行與財富管理業務轉型的策略，注入強勁的策略重點和以客為本的理念，並以敏銳的商業觸覺提出真知灼見，尤其在大灣區的業務發展上卓見宏效。李持有麥覺理大學管理學碩士學位、曼徹斯特都會大學法學學士學位及香港大學社會科學學士學位。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，在關穎嫺的領導下，該行的財富管理及個人銀行業務持續優化以客為本的方案和服務、拓展業務策略聚焦的客戶群、以及提升數碼能力以達至可持續的增長。

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