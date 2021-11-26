經濟

標普：小米可捱過「晶片荒」

【明報專訊】標普全球評級昨日發表報告指，小米（1810）有望在保持市場地位穩固的同時，捱過「晶片荒」時期，給予小米正面展望以反映這一觀點。標普認為，「晶片荒」衝擊小米上季智能手機業務，以及持續衝擊未來兩、三個季度，但該行認為晶片短缺屬「暫時性問題」，以及整個行業都在面對， 並不會削弱小米的競爭優勢。

給予小米正面展望

標普表示， 小米在晶片供應緊張下，表現出優生產出高端機、高利潤型號的產品能力，這亦將使小米在高端手機市場地位持續提升。小米績後周三（24日）股價挫7%，昨日反彈2％，收報19.58元，成交額19.58億元。

標普維持小米今年收入增長28％至31％及明年收入增長10％至13％的預測，當中假設明年互聯網服務收入的佔比增長將放緩至約15%左右，今年預測增長15％至19％，主要由於國內高端用戶增加，及海外市場廣告收入提升，推動互聯網業務。不過，對於國內數據收集和算法的監管趨緊，或將影響小米將其國內用戶的變現能力，以及中國經濟放緩，對某些行業，如在線教育、遊戲和金融科技的監管可能打擊其廣告需求。標普稱，小米的正面展望反映出，未來兩年在中國智能手機銷量份額將進一步鞏固，全球市場份額將會維持在14％至16％。

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