經濟

百度小馬智行獲京商業化試點

【明報專訊】內地近年力推自動駕駛，北京昨正式開放國內首個出行服務商業化試點。百度集團（9888）及「小馬智行」先後宣布取得商業化服務試點許可，後者為豐田有份投資，它們獲准向公眾提供商業化的自動駕駛出行服務；服務範圍覆蓋北京經開區60平方公里、600多個站點，途經經開區管委會、大族廣場、亦城時代廣場、中航國際廣場等核心區域。

豐田有份投資「小馬智行」

消息帶動百度股價做好，昨天收升4.5%至152.4元。

百度表示，旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」已完成商業化營運後的第一單。未來會按照先行區要求和規定，投入更多車輛進行更大範圍示範運營，促進自動駕駛產業和出行服務業的快速發展。

「蘿蔔快跑」完成商業化營運後第一單

截至目前，百度Apollo測試總里程超過1800萬公里，蘿蔔快跑已在北京、上海、廣州、長沙、滄州五地開放常態化運營，2025年將擴展到65個城市，2030年擴展至100個城市。

小馬智行則表示，乘用車業務正式從技術常態化測試，邁入商業化模式驗證階段；出行平台PonyPilot+將從免費體驗逐步過渡為收費體驗服務。今年6月，小馬智行獲准在美國加州、中國廣州進行無人駕駛車測試。今年7月及10月，公司先後獲准在北京高速公路特定路段，以及公共道路上進行無人駕駛車測試。

上 / 下一篇新聞

遠展新世界79億接佳兆業啟德地 每呎樓面價1.38萬 遠展：實際價格更低
遠展新世界79億接佳兆業啟德地 每呎樓面價1.38萬 遠展：實際價格更低
民營內房先後敗走啟德 反映另類「國進民退」
民營內房先後敗走啟德 反映另類「國進民退」
證監主席：早前對內房債壓測 現時風險可控
證監主席：早前對內房債壓測 現時風險可控
李克強促梳理明年專項債 研提早下達額度
李克強促梳理明年專項債 研提早下達額度
恒指連升兩日 成交跌至兩周低
恒指連升兩日 成交跌至兩周低
歐達禮：中概股回流 加強港中間人角色
歐達禮：中概股回流 加強港中間人角色
受累七一刺警案 維他奶中期少賺95% 內地業務盈轉虧 27年來首不派息
受累七一刺警案 維他奶中期少賺95% 內地業務盈轉虧 27年來首不派息
標普：小米可捱過「晶片荒」
標普：小米可捱過「晶片荒」
恒生執董關穎嫺明年2月退休
恒生執董關穎嫺明年2月退休
迪生中期純利升1.4％至1.353億
迪生中期純利升1.4％至1.353億
港上月出口貨值增21％勝預期
港上月出口貨值增21％勝預期
波司登多賺31％ 中期息增29%
波司登多賺31％ 中期息增29%
Dynam：日彈珠機行業 恢復至疫情前近80%
Dynam：日彈珠機行業 恢復至疫情前近80%
跨境理財通滿月 累計投資規模1.83億 北向較南向反應佳 兩地逾1.3萬人參與
跨境理財通滿月 累計投資規模1.83億 北向較南向反應佳 兩地逾1.3萬人參與
證監：伙金管局港交所研港人民幣計價證券交易
證監：伙金管局港交所研港人民幣計價證券交易
儲局官員曾商提早加息 明年底前至少加息3次概率升至65%
儲局官員曾商提早加息 明年底前至少加息3次概率升至65%
Adobe料美聖誕網購金額升一成
Adobe料美聖誕網購金額升一成
虛擬地1895萬成交 貴過曼哈頓住宅
虛擬地1895萬成交 貴過曼哈頓住宅
張兆聰：小殘股落鑊 金蝶短線值博
張兆聰：小殘股落鑊 金蝶短線值博
方保僑：Tesla早着先機擁龍頭優勢
方保僑：Tesla早着先機擁龍頭優勢
植耀輝：小米巿佔急跌 未屆博反彈時
植耀輝：小米巿佔急跌 未屆博反彈時
技術取勝：永利澳門短線阻力在9元
技術取勝：永利澳門短線阻力在9元
盧駿匡：升跌巿出現逆巿裂口要小心
盧駿匡：升跌巿出現逆巿裂口要小心
做勻三大中資電訊商 翁順來過檔中巴做CEO
做勻三大中資電訊商 翁順來過檔中巴做CEO
Lalamove慶8周年 伙4本地藝術家為貨車裝身
Lalamove慶8周年 伙4本地藝術家為貨車裝身
張兆聰：醫藥股反彈 散戶可買ETF
張兆聰：醫藥股反彈 散戶可買ETF
周顯：私有化其實是低效益玩意
周顯：私有化其實是低效益玩意
譚新強：今次通脹是否過渡性？
譚新強：今次通脹是否過渡性？
湯文亮：客隨主便的真正意思
湯文亮：客隨主便的真正意思
越南樓價疫下破頂 投資者留意峴港機會
越南樓價疫下破頂 投資者留意峴港機會
話你知：越南置業 勿買「長期租賃合約」樓盤
話你知：越南置業 勿買「長期租賃合約」樓盤
太古城疫下呎價三破3萬大關 頂層連天台3房海景戶 2238萬易手
太古城疫下呎價三破3萬大關 頂層連天台3房海景戶 2238萬易手
禮頓山4房近11萬租出 近月同區最大宗租賃
禮頓山4房近11萬租出 近月同區最大宗租賃
投資者放售美商會前美銀中心貨 1年炒貴五成
投資者放售美商會前美銀中心貨 1年炒貴五成
市建局土瓜灣鴻福街項目收8份標書
市建局土瓜灣鴻福街項目收8份標書
TWENTY PEAK ROAD BY V料短期招標
TWENTY PEAK ROAD BY V料短期招標