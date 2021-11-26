經濟

受累七一刺警案 維他奶中期少賺95% 內地業務盈轉虧 27年來首不派息

【明報專訊】維他奶（0345）今年7月因內部曾發電郵，慰問涉及七一刺警案的前員工親屬，遭內地輿論抵制，當地市場更一度將其產品下架。受內地業務拖累，集團昨午公布截至今年9月底止，中期純利急瀉95%至3330萬元，其中內地業務錄得虧損。不過，管理層於業績發布會上表示，集團產品已在9月份於內地恢復上架，料最快下個財年可重拾增長。為「集中火力」於內地市場復蘇，集團決定不派發中期息，屬自1994年上市以來首度不派發股息。

明報記者 周綺琪

受抵制影響，維他奶自今年7月起股價一直於低位徘徊；而昨日午後曾一度倒跌4%，及後收復失地，最終收升2.2%至18.4元，但仍較風波前跌逾三成。集團上半年度收入達36.04億元，較去年同期44.1億元跌18%；盈利大跌主要由於內地銷售下滑，加上政府補貼減少，以及集團恢復廣告及推廣支出所致。每股基本盈利跌至3.1仙，毛利率則下降至48%。

內地業務虧損3258.7萬

按地區劃分，內地市場在今年7月至9月的夏季高峰期期間，產品未有充分上架，導致上半年度相關收入按年跌29%至22.74億元；至於內地業務的經營虧損達3258.7萬元，按年盈轉虧。期內香港收入按年微升約3%至10.24億元，惟經營溢利則減少逾四成至1.24億元。另澳洲及新西蘭收入為3.04億元，按年升25.6%；相關經營溢利亦增加14.6%至3486.6萬元。

9月起內地恢復上架 料將重拾增長

維他奶主席羅友禮於業績發布會上表示，內地產品自9月份起恢復上架，相關業務目前按月穩步增長；集團下半年亦會主力加強該市場復蘇，包括就產品重新作宣傳、積極與內地政府及傳媒溝通等，預計2022至2023財年有望重拾增長。

集團行政總裁陸博濤補充，早前下架情况對集團只需「短期影響」，有信心集團可恢復過來；加上上半年度內地收入整體佔比仍達62%，可見其業務表現強勁，而集團對該市場感到「非常樂觀」。他續稱，目前集團會盡快將銷售渠道「正常化」，而隨着未來多個節日到臨，相信亦有助刺激集團業務表現。

對於原材料價格上升，陸博濤表示，大豆、糖等原材料價格上漲屬意料之內，並預計未來會持續增長，而集團早已就本財年生產、採購足夠所需的原材料，故目前無意透過加價以抵消成本；集團會於未來2至3年再次審視產品價格。

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