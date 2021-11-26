恒指連升兩日 成交跌至兩周低

【明報專訊】恒指昨日先跌後回升，連升兩日累計升88點，昨收報24,740點，單日升54點，科指、國指更扭轉連跌，科指收報6358點，升1%；國指收報8809點，升0.17%。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）分別終止連跌6日及連跌5日之勢，「ATMX」為貢獻恒指最多的4隻股份，共貢獻86點。不過大市成交跌至逾兩周低，只有1086億元。
ATMX領漲 騰訊阿里結束連跌
騰訊旗下雲業務品牌騰訊雲巴西聖保羅首個數據中心啟用，可用區增至68個；騰訊昨收報477.8元，升1.19%。小米（1810）周三大跌7%後，昨回升1.7%。美團（3690）今日收市後公布季績，昨升0.3%。阿里巴巴收報135.4元，升2.7%。另一方面，長和（0001）已同意以3億美元出售以色列電信商Partner股權，昨收報52.2元，跌0.48%。中教（0839）料每年新增資本開支3億至5億元人民幣，政策有利中職業務發展，收報14.78元，升4.08%。
分析：缺催化劑 股市橫行
瑞信大中華區投資總監邵志銘昨日表示，預期未來3個月恒指目標價為25,000點水平。他解釋，主要是未見有催化劑足以令市場反彈、加上流動性缺乏、政策監管未有改變等，惟現時港股比歷史平均值及環球股市廉宜，都會引致股市橫行格局。