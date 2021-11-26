恒指連升兩日 成交跌至兩周低

ATMX領漲 騰訊阿里結束連跌

騰訊旗下雲業務品牌騰訊雲巴西聖保羅首個數據中心啟用，可用區增至68個；騰訊昨收報477.8元，升1.19%。小米（1810）周三大跌7%後，昨回升1.7%。美團（3690）今日收市後公布季績，昨升0.3%。阿里巴巴收報135.4元，升2.7%。另一方面，長和（0001）已同意以3億美元出售以色列電信商Partner股權，昨收報52.2元，跌0.48%。中教（0839）料每年新增資本開支3億至5億元人民幣，政策有利中職業務發展，收報14.78元，升4.08%。

分析：缺催化劑 股市橫行

瑞信大中華區投資總監邵志銘昨日表示，預期未來3個月恒指目標價為25,000點水平。他解釋，主要是未見有催化劑足以令市場反彈、加上流動性缺乏、政策監管未有改變等，惟現時港股比歷史平均值及環球股市廉宜，都會引致股市橫行格局。