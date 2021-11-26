經濟

遠展新世界79億接佳兆業啟德地 每呎樓面價1.38萬 遠展：實際價格更低

【明報專訊】陷入債務危機的佳兆業（1638）近日屢傳將出售本港啟德及屯門官地套現。遠東發展（0035）在昨早開市前公布，聯同新世界發展（0017）各佔一半股權合組公司，向佳兆業及商人陳壯榮購入啟德4B區4號地塊。該地塊最終輾轉重回港資手上。今次交易總代價為79.48億元再扣減若干款項。綜合市場消息表示，由於該地盤已完成地基工程，因此料遠展及新世界接手地盤後，估計可於2023年預售。另由於佳兆業出售資產解決財困有望，有關消息刺激該股復牌後急升近13.85%，收報1.15元。

佳兆業復牌後急升近14%

遠展地產總裁方文昌接受本報記者電話訪問時稱，今次集團參與啟德地皮，反映「對香港樓市有信心，亦對該區有信心」。不過，由於在處理交易時已經簽署保密協議，因此他不便透露呎價、具體作價等細節，只謂與公布的代價79.48億元再扣減多少，留待日後交代。此前，遠展主席邱達昌曾經在7月份表示，集團擬斥資100億至150億元在中港投地，今次為他透露大計後首次在港大舉買地的動作。另綜合市場消息表示，該項目所屬地盤已完成地基工程，估計2023年可以預售。

根據公告，今次交易總代價為79.48億元再扣減貸款形式支付。若以79.48億元作為參考，每方呎樓面地價為13,829元。根據交易代價算式，是按79.48億元代價，扣減30.52億元未償還的20年融資款項後去計算。當中收購持有該幅啟德土地的項目公司股份作價，是以承擔30億元負債另加6.64億元現金支付，合計36.64億元。至於購入貸款部分，則以現金12.31億元承讓。未計承擔項目公司的融資擔保金額，若計算純購入股份連貸款，總作價為48.95億元。遠展擬以內部資源撥付其應佔合營公司資本承擔，以及提供其於可能擔保之按比例份額。

消息：已完成地基工程 料2023年可預售

是次為啟德項目再度由中資易手至港資手上，該幅啟德第4B區4號地盤的地皮最早由富豪潘蘇通旗下高銀金融（0530）於2018年11月以89.07億元投得，惟其後高銀財困，去年7月由陳壯榮斥資70.4億元收購，並簽訂協議換取日後項目開售可取得利潤分成。今年3月佳兆業出資32.032億元入股該幅地50%權益，到昨日再易手，落入港資手上。

據了解，邱、鄭兩家除合作收購亞洲電視及有線寬頻（1097），雙方的上市公司即遠展與新世界向來不時合作競購在港發展項目，近年兩者更在新加坡合作發展項目，遠展與新世界的母公司周大福企業亦聯手在澳洲布里斯本開發項目。佳兆業的大股東郭英成亦與多名「大DEE會」成員熟悉交集，今次啟德地皮最終落入「大DEE會」掌門人鄭家純旗下的新世界。

明報記者 陳偉燊、方楚茵

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