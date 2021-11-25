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經濟
2021年11月25日星期四
技術取勝
投資策略
教協沽萬廸廣場3伙 8個月蝕2000萬 低估值約三成半易手 兩月沽4物業套現2.7億
灣仔京城大廈兩層2.4萬呎3.46億放售
天賦海灣．溋玥洋房6080萬沽 7年實蝕1300萬
今年住宅註冊金額6829億 破97年高位創紀錄
內地生1.35萬租利奧坊‧曉岸1房
皓日周六開放示位 首批不少於60伙
富途：客戶資產見輕微流出 上季仍多賺六成 公司冀內地監管更清晰
佳兆業證券「街客」持倉或減三成
大家樂半年虧轉盈 羅德承：加價陷「兩難」
恒大傳有股東折讓兩成配股 套現6.7億
工信部對騰訊採行政指導措施
小米績後挫7% 見一年低
摩通CEO稱公司比中共長命 昨表後悔 討論會上大談台灣問題中美競爭
周大福績後挫一成 大行指擴張進取
世華中期EBITDA虧轉盈 錄301.4萬美元
小鵬明年攻歐洲3國 冀兩年內收支平衡
港府首發50億人幣綠債 下周二掛牌
錦江資本獲大股東溢價33%提私有化
GAP下調全年預測 股價瀉 疫情關廠運費飈 拖累多家零售商表現
失業改善 憂加快削買債 美股三大指數低開
三星1326億得州建晶片廠 料2024年下半年投產
張兆聰：中美電動車股俱強 比亞迪勢創新高
技術取勝：周大福反彈宜收復16元
中銀推北京冬奧紀念鈔
花旗前線新制服 環保物料製
劉思明：長建具減碳排概念 動力轉強
周顯：中國狠心戳破泡沫 利長期發展
湯文亮：鮑威爾連任 美國不會加息
瑞士隆奧：美低息利樓巿 相關房託看俏
霸菱：澳洲樓市火熱 私債市場高息
皓日主攻2房 九龍灣30年來首新盤
樓書說明消防安管 業界：屬負責任之舉
距東九文化中心數分鐘步程
技術取勝：周大福反彈宜收復16元
【明報專訊】中銀倘升穿25元展新升浪（圖）
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