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失業改善 憂加快削買債 美股三大指數低開

【明報專訊】美國失業情况進一步改善，加強市場對聯儲局加快收緊寬鬆政策的預期，擴大美股期貨跌幅。美國勞工部昨晚公布，截至上周六（20日）的一周首次申領失業救濟人數為19.9萬人，少於市場預期的26萬人，為1969年11月以來最低，亦較上周經修訂後的27萬人減少7.1萬人。受消息帶動，美國10年期國債收益率掉頭轉升，美股開市時見1.683厘，接近1個月高位；標指低開0.57%，報4663點。

此外，截至11月13日持續申領失業救濟人數，降至204.9萬人，較上周減少6萬人，亦降至去年3月，新冠疫情爆發以來新低。美國同日公布第三季經濟增長修訂，由2%增至2.1%，略低於市場預期的2.2%。美國商務部公布10月家庭開支按月增1.3%，個人收入增0.5%，顯示強勁勞工市場正推動消費增長。

10月家庭開支按月增1.3%

10月美國通脹創30年新高，就業市場理想，聯儲局或在12月加快削減買債，當失業數據公布後，周初已走弱的納指期貨跌幅擴大0.6%至0.8%。美股周四感恩節假期休市前夕，納指開市跌0.94%，報15,625點；周二受金融股和能源股提振的道指開市跌0.58%，報35,608點。

美匯指數受債息上升刺激，截至昨晚10時半報96.9，升0.36%，續創去年7月以來新高。此外，美國周二公布將協同中國、日本等國釋放石油儲備，市場早有預期，油價上周已回落至每桶80美元以下，紐約期油在昨日亞洲時段最多升0.9%，但美元回升令油價轉跌至78.31美元，跌0.23%。英國石油（美：BP）昨晚盤前跌0.18%，埃克森美孚（美：XOM）跌0.1%。

Zoom周二股價挫 「女股神」乘機加倉

各國近月陸續解封，居家抗疫公司上季增長放緩，加速股價跌幅，視像會議公司Zoom（美：ZM）周一公布季報時預告第四季收入增長進一步放緩，周二急挫14.71%，創去年6月以來新低。不過「女股神」Cathie Wood周二乘機加倉1.33億美元的Zoom股票，旗艦創新ETF（美：ARKK）買入53.86萬股，次世代互聯網ETF（美：ARKW）購入10.65萬股。她昨晚接受訪問時解釋，這是近數十年以來通訊方式將會發生的轉變，看好Zoom因為它不只提供視像通話服務，而是提供整合的通訊服務。

（綜合報道）

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