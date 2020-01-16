經濟

世華中期EBITDA虧轉盈 錄301.4萬美元

【明報專訊】《明報》母公司世界華文（0685）昨公布截至9月底中期業績，受惠於改善收益及持續控制成本，期內息、稅、折舊及攤銷前恢復盈利，錄得EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）約301.4萬美元，當中集團在東南亞、香港和台灣地區的出版及印刷業務，俱錄得稅前盈利。

淨虧損51萬美元 按年大幅收窄

世華上半年淨虧損約51.1萬美元，按年大幅收窄，不派中期息。集團期內在馬來西亞及東南亞的出版業務轉賺40.3萬美元，香港及台灣分部轉賺91.7萬美元，惟北美業務則由盈轉虧。整體出版及印刷業務稅前盈利達81.9萬美元。至於旅遊業務的稅前虧損則收窄至63.1萬美元。

集團指出，由於許多國家保持謹慎，仍然不願開放邊境，預期旅遊業務不大可能於短期內恢復，因此下半年度前景依然將會充滿挑戰。此外，集團成本開始上升，尤其是紙張成本，因材料及運輸成本增加使新聞紙價格開始飈升，加上大部分市場的政府補貼已經停止發放，亦帶來負面影響。集團表示，將保持警惕監控成本，並加大力度推出更多跨平台業務增加收益。

至於世華旗下萬華媒體（0426），同日公布截至9月底上半年業績，受惠於進一步節省成本，淨虧損收窄至413.3萬元，其中第二季度已恢復盈利，不派中期息。集團指出，期內仍然持有毛記葵涌（1716）4.4%股權，公平值約672萬元。

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