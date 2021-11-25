經濟

小米績後挫7% 見一年低

【明報專訊】小米（1810）績後股價昨下挫，跌穿20元， 最多跌8％低見19.02元，收市報19.26元，跌6.96%，股價處於一年低位。投行瑞信表示，小米上季業績大致符合預期，但由於渠道擴張及電動車業務令營運開支大增，將明年度每股盈利預測下調6％至7％。

瑞信重申「跑輸大市」評級

瑞信又認為，晶片供應鏈限制持續至明年下半年才紓緩，將小米今年和明年的出貨量預測分別下調300萬部和200萬部，因手機高端化，帶動平均售價上升， 料收入大致保持不變。 瑞信重申小米「跑輸大市」評級，目標價由28.5元下調至27元。

野村表示，小米上季業績無驚喜，相信手機出貨量疲弱已在上季收入反映，國內手機及電視業務市佔率上升空間有限，面對榮耀手機品牌迅速奪回市佔率等競爭。野村認為，小米手機市佔率的損失已大致反映在股價中，關注其在國內市場，手機及電視的市佔率或難以提升，並指小米需等待新的催化劑出現，該行維持小米「中性」評級和目標價31元。

野村維持「中性」評級 目標價31元

交銀國際表示，小米「雙11」銷售表現強勁，按年升35％，對今季展望維持不變，關注手機競爭和毛利率改善，維持明年手機出貨量2.15億部預期。該行稱，小米MIUI月活用戶迅速增長，手機高端化，為互聯網服務帶來潛力。該行維持小米「買入」評級，目標價30元。

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