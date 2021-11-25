小米績後挫7% 見一年低

瑞信重申「跑輸大市」評級

瑞信又認為，晶片供應鏈限制持續至明年下半年才紓緩，將小米今年和明年的出貨量預測分別下調300萬部和200萬部，因手機高端化，帶動平均售價上升， 料收入大致保持不變。 瑞信重申小米「跑輸大市」評級，目標價由28.5元下調至27元。

野村表示，小米上季業績無驚喜，相信手機出貨量疲弱已在上季收入反映，國內手機及電視業務市佔率上升空間有限，面對榮耀手機品牌迅速奪回市佔率等競爭。野村認為，小米手機市佔率的損失已大致反映在股價中，關注其在國內市場，手機及電視的市佔率或難以提升，並指小米需等待新的催化劑出現，該行維持小米「中性」評級和目標價31元。

野村維持「中性」評級 目標價31元

交銀國際表示，小米「雙11」銷售表現強勁，按年升35％，對今季展望維持不變，關注手機競爭和毛利率改善，維持明年手機出貨量2.15億部預期。該行稱，小米MIUI月活用戶迅速增長，手機高端化，為互聯網服務帶來潛力。該行維持小米「買入」評級，目標價30元。