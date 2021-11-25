經濟

工信部對騰訊採行政指導措施

【明報專訊】據央視報道，今年以來在工信部開展的App侵害用戶權益專項整治中，騰訊（0700）旗下9款產品存在違規行為，共計4批次被公開通報，違反了2021年信息通信業行風糾風相關要求。按照有關部署，工信部對騰訊採取過渡的行政指導措施，要求對於即將發布的App新產品，以及既有App產品的更新版本，上架前需經工信部組織技術檢測，檢測合格後才正常上架。

要求App更新須經工信部檢測

報道引述騰訊昨日表示，公司正持續升級App對用戶權益保護的各項措施，並配合監管部門進行正常的合規檢測。雖然央視的報道是在昨日傍晚，但昨日日間已有相關傳聞流出，騰訊昨日曾跌逾2%，收報472.2元，跌1.87%，成交123.44億元。連同大跌的小米（1810），早段一度令恒指倒跌近百點。

但午後由於美團（3690）及友邦（1299）發力，恒指曾最多升200點，惟尾市升幅收窄，收市報24,685點，僅升33點，終止5連跌。美團收報273.4元，升3%，友邦及匯控（0005）分別升2.6%及1.3%，三股合共推升恒指142點。國指跌32點，報8794點；科指收報6292點，跌0.5%，兩者同樣連跌6日。

阿里見港股上市新低

阿里巴巴（9988）見港股上市新低，昨日收報131.8元，跌0.9%。阿里旗下螞蟻花唄啟動品牌隔離，花唄成為螞蟻消費金融公司的專屬品牌，繼續提供中小額消費服務，而由銀行等金融機構出資的消費信貸不會再稱為「花唄」，改為「信用購」品牌。

資產管理公司普徠仕（T. Rowe Price）指出，中國的改革力度可能在今年見頂，預期中國當局或將於2022年放寬政策，中國股市多個板塊今年大跌，已反映相關風險已反映，只要能守住疫情的挑戰，資產負債表保持健康，中國市場的風險回報是相當吸引。

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