佳兆業證券「街客」持倉或減三成

呼籲內地客上周五前「清倉」

據CCASS資料顯示，佳兆業證券截至上周五持倉總市值約25.3億元，較前一周減少約2.3億元；涉及股份則減少51隻至522隻。當中持倉市值最大的五隻股份中，除五菱汽車（0305）全屬佳兆業系股份，包括佳兆業、佳兆業資本（0936）、星島新聞（1105）及佳兆業健康（0876），估計大部分是郭英成等透過該行持有，若撇除4家公司持倉價值，估計由「街客」持有股份價值，在上周五已較前周減少逾三成至約4.2億元。數據更顯示，搬倉行動由上周三起明顯增加，其中減幅及金額最大的為山高金融，涉及3.13億股，市值約1.75億元。根據佳兆業證券官網早前訊息，該行要求持有內地身分證或護照開戶的客戶，要在11月19日前轉出證券及現金。

傳提議下月到期4億美元債延期一年半

另綜合REDD及彭博報道，佳兆業提議將4億美元並在12月7日到期的美元債券，延期一年半，建議預計最早於本周發給債券持有人。受到佳兆業遇到資金壓力的消息影響，其於12月7日到期的美元債價亦受壓，昨日已跌至0.52美元。彭博早前報道，佳兆業一些離岸債券持有人在今個月11日及12日，沒有如期收到票息合共8840萬美元，並已委託投資銀行Moelis & Co就此事向他們提供法律建議。佳兆業自11月5日起停牌，到昨天仍然繼續暫停股份買賣。