經濟

富途：客戶資產見輕微流出 上季仍多賺六成 公司冀內地監管更清晰

【明報專訊】中央近月掀起監管風暴，擁逾百萬用戶的科企在境外上市須經審查，影響新股上市進程。中資券商富途（美：FUTU）首席財務官陳宇昨業績電話會上，表示見到有客戶資產輕微流出，但認為情况可控且回復正常。對於更多潛在影響，陳宇強調不宜揣測中央政策，期望當局未來可以公布更多詳情，強調目前情况可控。富途昨晚開市早段股價微跌。

明報記者 蔡穎霖

陳宇表示，富途今年10月中旬至11月旬期間，錄得約2%的客戶總資產流出，強調上周起情况已「回復正常（normal）」，認為最壞的時刻已過去。

截至今年9月底止，富途客戶資產達4239億元，按年增長1.11倍，惟按季卻減少逾一成或近800億元。倘以此數據估算，相當於富途近期流走客戶資產規模約84.9億元。

CFO：上周起已「回復正常」

對於早前遭到官媒點名批評在境內「無照駕駛」，富途創辦人李華重申，公司業務並非新鮮事物，業務模式亦與在港持有同類牌照的外資、內資、港資等銀行證券機構並無分別。

李華表示，富途始終「擁抱監管」，並對於合規持高標準和要求；若中央未來提出新規範，富途也會第一時間配合。作為上市公司，富途會適時披露情况。

季內3主業均見增長

富途昨日公布上季業績，調整後純利錄得6.46億元，按年上升58.5%；收入則按年漲83%至17.31億元。季內三項主業均見增長，交易佣金及手續費收入按年增長65.8%至9.33億元，利息收入按年增長1.29倍至6.32億元，其他收入（包括財富管理、企業服務業務等）按年增長55.6%至1.66億元。

而季內，富途全球註冊用戶量按年增長58.6%至1660萬名；開戶客戶數按年增長1.2倍至258萬。富途有資產客戶數達116.7萬，按年增長1.8倍。

而值得注意的是，富途期內淨增有資產客戶數為16.6萬，按年增長44.7%。今年首9個月以來，淨增客戶數逾70%來自香港、新加坡及其他海外市場。

港有資產客戶按年增1.62倍

香港市場方面，富途旗下有資產客戶數按年增加1.62倍，連續6季實現按年三位數增長。李華透露，上季富途在港註冊用戶數累計222萬名，佔本港成年人口32%；在20至29歲的年輕一群當中，富途的滲透率達20%。展望未來，富途將重點滲透中年及女性群體客戶等。

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