皓日周六開放示位 首批不少於60伙

恒隆物業銷售部高級經理彭頌欣表示，皓日將於本周六起向公眾開放示範單位。她又稱，項目上周末起在九龍灣進行路演，錄約2000組預約參觀示範單位，當中不少同區換樓客對3房有興趣，亦有不少分支家庭客心儀2房戶，而項目將視乎參觀情况，短期內開價，預計首批涉及不少於60伙。

MONACO ONE 2期最快明年初推

會德豐地產發展的啟德MONACO ONE第1期成本月新盤焦點之一，會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目自本月起開售，累沽487伙，佔項目單位總數492伙近99%。

黃又預告，項目明年初推出MONACO ONE第2期，涉及559伙。黃又表示，MONACO ONE第2期提供559伙，主打2房至3房單位，料短期內批預期，並隨即上載項目樓書，最快明年初推盤，有機會為集團系內2022年的新盤頭炮。

價錢方面，他預期2期樓價比1期有約10%增幅，主要由於2期逾半單位可望維港海景，位置及景觀均較1期佳。至於1期1伙天際特色戶現時仍在招標，預期成交實呎可達4萬元以上。

KENNEDY 38昨次輪沽約36伙

新地（0016）堅尼地城KENNEDY 38昨晚7時起進行次輪開售，涉及40伙。市場消息稱，至晚上10時，項目售出約36伙，佔次輪銷售量約九成。該40伙來自上周六（20日）推出的4號價單，折實價787.41萬至1011.33萬元，折實實呎26,159元至32,400元，折實均呎28,988元。

另外，永義（1218）旗下已屆現樓的九龍塘延文禮士道雋睿，新近錄得本月首宗成交。成交紀錄冊顯示，單位為1座1樓C室，實用面積639方呎，連225方呎平台，屬3房套房連工人套房間隔，成交價2056.6萬元，實呎32,185元，新買家採用90天付款。